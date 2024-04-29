Как узнать точный остаток топлива в баке автомобиля: советы бывалого автомеханика
Современные автомобили оснащены бортовыми компьютерами, которые с лёгкостью информируют водителя о количестве топлива в баке. Но как же быть владельцам машин старых моделей, где такой функции нет? Не стоит отчаиваться! Опытный автомеханик с 20-летним стажем поделился секретом, как точно узнать остаток топлива, даже если ваш автомобиль не оборудован современными электронными системами.
Секретный метод активации режима диагностики:
1. Найдите кнопку сброса суточного пробега. Она обычно располагается на панели приборов.
2. Выключите зажигание.
3. Зажмите кнопку сброса суточного пробега и удерживайте ее.
4. Поверните ключ в замке зажигания в положение «Вкл», но не запускайте двигатель.
5. Отпустите кнопку сброса суточного пробега.
Внимание! В некоторых моделях автомобилей вместо поворота ключа зажигания может потребоваться нажать кнопку «Start».
Доступ к информации о топливе
1. Дважды нажмите кнопку сброса суточного пробега.
2. На экране появится иконка колонки и данные об оставшемся топливе.
Стоит отметить, что данный метод подходит не для всех автомобилей. Преимущественно он работает на моделях Renault, Nissan и некоторых отечественных машинах Lada.
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Источник: Тарантас Ньюс