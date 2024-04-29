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Как узнать точный остаток топлива в баке автомобиля: советы бывалого автомеханика

Эксперт рассказал, как узнать остаток топлива в авто без бортового компьютера

Современные автомобили оснащены бортовыми компьютерами, которые с лёгкостью информируют водителя о количестве топлива в баке. Но как же быть владельцам машин старых моделей, где такой функции нет? Не стоит отчаиваться! Опытный автомеханик с 20-летним стажем поделился секретом, как точно узнать остаток топлива, даже если ваш автомобиль не оборудован современными электронными системами.

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Секретный метод активации режима диагностики:

1. Найдите кнопку сброса суточного пробега. Она обычно располагается на панели приборов.

2. Выключите зажигание.

3. Зажмите кнопку сброса суточного пробега и удерживайте ее.

4. Поверните ключ в замке зажигания в положение «Вкл», но не запускайте двигатель.

5. Отпустите кнопку сброса суточного пробега.

Внимание! В некоторых моделях автомобилей вместо поворота ключа зажигания может потребоваться нажать кнопку «Start».

Доступ к информации о топливе

1. Дважды нажмите кнопку сброса суточного пробега.

2. На экране появится иконка колонки и данные об оставшемся топливе.

Стоит отметить, что данный метод подходит не для всех автомобилей. Преимущественно он работает на моделях Renault, Nissan и некоторых отечественных машинах Lada.

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Источник: Тарантас Ньюс

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
29.04.2024
Фото:Unsplash
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