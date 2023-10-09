Серийная Lada Vesta c мотором под 200 сил? Ждем!

АВТОВАЗ готовит для Весты турбомотор на 180-190 л.с.

Уже в ноябре у дилеров АВТОВАЗа появится «подогретая» Vesta Sportline с мотором 1.6 (118 л.с.), на 2024 год запланирован выход более мощной Vesta Sport с двигателем 1.8 мощностью 145 л.с., но вполне вероятно, что топ-версия спортивной линейки будет еще мощнее.

Как рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, еще на полступеньки выше Весты Спорт может встать версия с турбированным двигателем мощностью 180-190 л.с., которая полностью раскроет потенциал шасси, подготовленного подразделением «Лада Спорт».

«Мотором 1.8 будет оснащаться и обычная Веста, мощность будет примерно 122 л.с., и Веста Спорт, и в ней этот мотор доведут до 145 л.с. Но, насколько я понимаю, это не предел, и у АВТОВАЗа есть планы сделать что-то еще более серьезное. Вполне возможно, что речь идет об импортных турбомоторах. Если на Весте появится турбомотор мощностью 180-190 л.с., а китайские моторы такие есть, будет совсем хорошо», – поделился Максим Кадаков.

Таким образом, спортивную линейку Весты в будущем могут составить три модификации :

Vesta Sportline (1.6, 118 л.с.), ноябрь 2023;

Vesta Sport (1.8, 145 л.с.), 2024;

Модификация с новым турбомотором (Китай) мощностью 180-190 л.с.

Срок выхода третьей машины из представленного списка пока не называется, и на АВТОВАЗе пока говорят об этих планах с понятной осторожностью. А вот наш первый тест-драйв новой Весты Спортлайн мы предлагаем вашему вниманию прямо сейчас.

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