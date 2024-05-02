Продажи автомобилей Lada побили 12-летний рекорд

АВТОВАЗ поставил рекорд по продажам автомобилей Lada за 12 лет

АВТОВАЗ установил новый рекорд по продажам Lada за последние 12 лет, проинформировала пресс-служба компании. Уточняется, что по итогам апреля текущего года продажи коммерческих и пассажирских машин Lada в РФ составили 45 551 штуку, что является новым абсолютным рекордом с 2012 года и на 64,8% выше, чем в апреле прошлого года.

С начала текущего года по апрель российский автопроизводитель продал 137,1 тыс. единиц Lada, что на 49,2% больше, чем годом ранее.

Максимумы по продажам установила модель Lada Vesta. Так, в апреле было реализовано 13,5 тыс. штук, а всего за четыре месяца продано 36,8 тыс единиц. Рекордные показатели зафиксированы и у Lada Granta. Так, в апреле было куплено 21,4 тыс. экземпляров модели, а с начала года – 64,2 тыс.

Также в апреле АВТОВАЗ реализовал 4,8 тыс. Niva Legend. Продажи этой модели выросли на 42,1% относительно 2023 года. С января по апрель было куплено 16,6 тыс. Niva Legend. Продажи модели Niva Travel повысились на 33,8% и составили 5,2 тыс. экземпляров в апреле и 17 тыс. единиц с начала года.

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Источник: Lada.ru