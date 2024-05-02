До Сортавалы теперь можно добраться на поезде: в РЖД продлили маршрут на лето

РЖД: поезд Москва – Выборг летом будет курсировать прямо до Сортавалы

Маршрут ежедневного поезда № 37/38 Москва–Выборг продлили на летний период с 26 апреля по 7 сентября 2024 года до курортного города Сортавала в Республике Карелия. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Эта мера направлена на развитие внутреннего туризма, благодаря продлению маршрута у россиян, включая москвичей, появится возможность добраться до курорта напрямую.

«Из Москвы поезд № 37/38 будет отправляться с 26 апреля по 7 сентября в 23:10 и прибывать в Сортавалу на следующий день в 12:55. Из Сортавалы – с 27 апреля по 8 сентября в 15:50 с прибытием в столицу на следующий день в 06:02 утра», – уточнили в пресс-службе.

По пути следования предусмотрены остановки в Твери, Бологом, Чудово, Петербурге и Выборге. Отмечается, что в состав поезда включены современные вагоны с системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и индивидуальными розетками.

Напомним, Сортавала является одним из ведущих курортных направлений Северо-Западного региона. Город находится на северном берегу Ладожского озера, туристы могут увидеть здесь большое количество памятников финской конструктивистской архитектуры 1918-1940 годов. Кроме того, Сортавала является пунктом отправления для туристов, направляющихся водным транспортом на остров Валаам и железнодорожным транспортом в горный парк Рускеала.

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Источник: tass.ru