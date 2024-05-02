Что будет с ценами на бензин летом? Эксперты подробно объяснили

Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин на заправках текущим летом

Цены на бензин на АЗС продолжат расти, но серьезного подорожания не предвидится. Таким прогнозом с «Российской газетой» поделились эксперты автоотрасли.

Согласно данным Росстата, с середины марта фиксируется рост розничных цен на бензин и дизельное топливо (ДТ). Незначительное повышение в начале (1-3 копейки к литру за неделю), уже к апрелю сменился ускорением роста. При этом, еще не начался сезон высокого спроса на бензин, связанный с отпусками и увеличением поездок на автомобилях за город.

По мнению аналитиков группы «Деловой Профиль», темпы роста цен на бензин и дизтопливо сильно отстают от инфляции (2,3% по итогам первого квартала), летом скорее всего цены догонят инфляцию, предполагают эксперты.

Темпы роста цен на бензин отстают от средней инфляции почти в два раза (1,2%), а ДТ в 4 раза (0,6%). Эта ситуация свидетельствует о том, что некоторые компании решили попридержать запасы нефтепродуктов до того момента, когда цена станет максимально выгодной для продаж.

Розничный рынок топлива не реагирует на биржевые котировки, и цены на заправках не падают вместе с коррекцией на бирже. С одной стороны, Автовладельцы защищены от резких ценовых колебаний благодаря тому, что рынок топлива не реагирует на биржевые котировки. С другой стороны, эти котировки не отражают реальную картину с закупочными оптовыми ценами. Поэтому на фоне снижение биржевых котировок, в рознице бензин дорожает, констатируют аналитики «Делового Профиля».

Сезонный рост цен бензина и дизельного топлива продлится минимум до начала осени, а в случае возможного намека на кризис, Правительство РФ может в экстренном порядке ужесточить контроль за объемами нефти и топлива. Уже сейчас нефтяники обязаны предоставить планы по отгрузкам на май, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет разбираться с диспаритетом в случае, если цены мелкого опта превысят цены на АЗС.

Ранее заместитель председателя набсовета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев отметил, что в России рост цен на АЗС ограничен инфляцией, но при этом неизбежен. Топливный рынок регулируется, чтобы не допускать резких скачков цен. С учетом того, что нефть дорожает и есть инфляция, медленный рост стоимости бензина запрограммирован, но в пределах годовой инфляции. Поэтому никаких прямых и последовательных связей между оптовым рынком и розничным рынком в России нет, убежден Гусев.

Цены на АЗС будут расти, но все будет зависеть от конкретной ситуации на рынке, но цены точно не должны превысить уровень средней инфляции по стране, резюмировал эксперт.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: rg.ru