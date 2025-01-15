Новая Iskra, кроссовер на платформе Lada Vesta и другие новинки АВТОВАЗа
На состоявшейся сегодня пресс-конференции АВТОВАЗа по итогам 2024 года рассказали о продажах, представили новую Lada Iskra и поделились планами на 2025 год.
Продажи АВТОВАЗа в России в 2024 году увеличились на 30%, достигнув 459 тыс. автомобилей.
Глава компании Максим Соколов уточнил, что общая реализация автомобилей, включая продажи и отправку машин дилерам со склада готовой продукции, составила почти 525 тыс. штук.
Согласно презентации, всего в нынешнем году у АВТОВАЗа будет «15 крупных продуктовых событий», в том числе:
- появится Lada Iskra на полностью локализованной платформе с тремя типами кузова и тремя силовыми агрегатами;
- появятся новые силовые агрегаты для семейств Niva и Vesta;
- для всех существующих на сегодня моделей появятся новые версии и комплектации;
- стартуют продажи спортивных версий (Niva Sport и Vesta Sport);
- состоится мировая премьера нового кроссовера на платформе Lada Vesta.
«Гостем» пресс-конференции стала Lada Iskra, которую впервые привезли в Москву. Напомним, что впервые модель была продемонстрирована в июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме.
Искра создана на модифицированной платформе CMF-B-LS и займет нишу между Vesta и Granta.
Среди долгосрочных планов компании: производство собственного минивэна в 2027 году и запуск нового бренда для новых версий коммерческих автомобилей.
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