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Новая Iskra, кроссовер на платформе Lada Vesta и другие новинки АВТОВАЗа

АВТОВАЗ показал в Москве новую Lada Iskra и рассказал о планах на 2025 год

На состоявшейся сегодня пресс-конференции АВТОВАЗа по итогам 2024 года рассказали о продажах, представили новую Lada Iskra и поделились планами на 2025 год.

Продажи АВТОВАЗа в России в 2024 году увеличились на 30%, достигнув 459 тыс. автомобилей.

Глава компании Максим Соколов уточнил, что общая реализация автомобилей, включая продажи и отправку машин дилерам со склада готовой продукции, составила почти 525 тыс. штук.

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Согласно презентации, всего в нынешнем году у АВТОВАЗа будет «15 крупных продуктовых событий», в том числе:

  • появится Lada Iskra на полностью локализованной платформе с тремя типами кузова и тремя силовыми агрегатами;
  • появятся новые силовые агрегаты для семейств Niva и Vesta;
  • для всех существующих на сегодня моделей появятся новые версии и комплектации;
  • стартуют продажи спортивных версий (Niva Sport и Vesta Sport);
  • состоится мировая премьера нового кроссовера на платформе Lada Vesta.

«Гостем» пресс-конференции стала Lada Iskra, которую впервые привезли в Москву. Напомним, что впервые модель была продемонстрирована в июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Искра создана на модифицированной платформе CMF-B-LS и займет нишу между Vesta и Granta.

Среди долгосрочных планов компании: производство собственного минивэна в 2027 году и запуск нового бренда для новых версий коммерческих автомобилей.

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Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 4943
15.01.2025 
Фото:«За рулем»
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