АВТОВАЗ назвал сроки запуска в производство кроссовера на базе Весты

Максим Соколов: Кроссовер на базе Весты пойдет в серию в 2026 году

На прошедшем в Санкт-Петербурге ПМЭФ-2024 глава АВТОВАЗа Максим Соколов обозначил или подтвердил несколько важных для АВТОВАЗа вех: старт производства Lada Aura в третьем квартале 2024 года, запуск семейства Lada Iskra весной 2025-го, оснащение обеих моделей семейства Niva двигателями 1.8 весной-летом 2025-го... Кроме того, был обозначен срок внедрения, пожалуй, самой ожидаемой новинки.

Постановка на производство кроссовера на платформе Lada Vesta ожидается в самом начале 2026 года, а не в конце 2025-го, как планировалось ранее. Пока нет подробностей по дизайну (лишь его описание), названию (тут вариантов масса) и наличию/отсутствию полного привода у этой модели.

Светотехника Весты довольно эффектна, но у нового кроссовера «глаза» будут иными

С определенностью можно сказать лишь о том, что кроссовер получит усовершенствованные двигатели. Как «За рулем» писал ранее, в планах АВТОВАЗа значится обновление моторов 1.6 и 1.8 по показателям мощности, крутящего момента, экологичности и ресурсу.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Максим Кадаков