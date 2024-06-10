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АВТОВАЗ назвал сроки запуска в производство кроссовера на базе Весты

Максим Соколов: Кроссовер на базе Весты пойдет в серию в 2026 году

На прошедшем в Санкт-Петербурге ПМЭФ-2024 глава АВТОВАЗа Максим Соколов обозначил или подтвердил несколько важных для АВТОВАЗа вех: старт производства Lada Aura в третьем квартале 2024 года, запуск семейства Lada Iskra весной 2025-го, оснащение обеих моделей семейства Niva двигателями 1.8 весной-летом 2025-го... Кроме того, был обозначен срок внедрения, пожалуй, самой ожидаемой новинки.

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Постановка на производство кроссовера на платформе Lada Vesta ожидается в самом начале 2026 года, а не в конце 2025-го, как планировалось ранее. Пока нет подробностей по дизайну (лишь его описание), названию (тут вариантов масса) и наличию/отсутствию полного привода у этой модели.

Светотехника Весты довольно эффектна, но у нового кроссовера «глаза» будут иными
Светотехника Весты довольно эффектна, но у нового кроссовера «глаза» будут иными

С определенностью можно сказать лишь о том, что кроссовер получит усовершенствованные двигатели. Как «За рулем» писал ранее, в планах АВТОВАЗа значится обновление моторов 1.6 и 1.8 по показателям мощности, крутящего момента, экологичности и ресурсу.

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Источник: Максим Кадаков

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
10.06.2024
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-46