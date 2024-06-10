Назван срок начала производства модели Lada Aura

Максим Соколов: производство Lada Aura начнется в третьем квартале 2024 года

Впервые модель Lada Aura АВТОВАЗ показал на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году, а год спустя, уже на ПМЭФ-2024, были подтверждены сроки старта производства Ауры в Тольятти.

Как сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков со ссылкой на президента АВТОВАЗа Максима Соколова, модель Lada Aura встанет на конвейер в третьем квартале 2024 года. Оснастка для производства Ауры уже готова, подчеркнул глава предприятия.

Напомним, конструктивно Аура – это стретч, то есть седан Веста NG с раздвинутой на 25 см колесной базой. Под капотом Lada Aura «пропишут» 122-сильный 1.8 Evo, который уже ставят на Весты в паре с китайским вариатором WLY. Отметим, что моторы 1.6 и 1.8 АВТОВАЗ планирует обновить.

Lada Aura

Третий квартал 2024 года в качестве сроки внедрения Ауры в производство фигурирует уже не в первый раз – АВТОВАЗ пока выдерживает заданный темп. В первую очередь этим машины будут получать госструктуры. Интересно, что еще в марте несколько предсерийных автомобилей были замечены в Москве.

Источник: Максим Кадаков