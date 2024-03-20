Новые седаны Lada Aura начали доставлять клиентам

На дорогах Москвы заметили эвакуаторы, везущие новые седаны Lada Aura

Сразу четыре эвакуатора, везущие новенькие черные седаны Лада Аура, были сфотографированы 19 марта на улицах Москвы. Напомним, конструктивно Lada Aura – это Веста NG с удлиненной на 25 см колесной базой. В качестве силового агрегата тут работает связка обновленного вазовского движка 1.8 Evo (122 л.с.) и китайского вариатора WLY.

Lada Aura в Москве

Разместивший фото источник предполагает, что машины везут на автобазы Управления делами президента (УДП), эти автопредприятия обслуживают федеральные органы власти. Напомним, что в декабре 2023 года одна из баз УДП закупила обычные (не удлиненные) отечественные седаны, Весты черного цвета.

Lada Aura в Москве

Меж тем, в серию Lada Aura должна пойти лишь в третьем квартале 2024 года, вскоре после этого планируют начать и продажи. В основном, машины предназначаются для госструктур, но, как сообщалось ранее, в свободную продажу Аура тоже попадет. Ориентировочная цена – около 2,5 млн рублей.

Источник: Автопоток