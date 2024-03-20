Новые седаны Lada Aura начали доставлять клиентам
Сразу четыре эвакуатора, везущие новенькие черные седаны Лада Аура, были сфотографированы 19 марта на улицах Москвы. Напомним, конструктивно Lada Aura – это Веста NG с удлиненной на 25 см колесной базой. В качестве силового агрегата тут работает связка обновленного вазовского движка 1.8 Evo (122 л.с.) и китайского вариатора WLY.
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Разместивший фото источник предполагает, что машины везут на автобазы Управления делами президента (УДП), эти автопредприятия обслуживают федеральные органы власти. Напомним, что в декабре 2023 года одна из баз УДП закупила обычные (не удлиненные) отечественные седаны, Весты черного цвета.
Меж тем, в серию Lada Aura должна пойти лишь в третьем квартале 2024 года, вскоре после этого планируют начать и продажи. В основном, машины предназначаются для госструктур, но, как сообщалось ранее, в свободную продажу Аура тоже попадет. Ориентировочная цена – около 2,5 млн рублей.
Источник: Автопоток
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.