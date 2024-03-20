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Новые седаны Lada Aura начали доставлять клиентам

На дорогах Москвы заметили эвакуаторы, везущие новые седаны Lada Aura

Сразу четыре эвакуатора, везущие новенькие черные седаны Лада Аура, были сфотографированы 19 марта на улицах Москвы. Напомним, конструктивно Lada Aura – это Веста NG с удлиненной на 25 см колесной базой. В качестве силового агрегата тут работает связка обновленного вазовского движка 1.8 Evo (122 л.с.) и китайского вариатора WLY.

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Lada Aura в Москве
Lada Aura в Москве

Разместивший фото источник предполагает, что машины везут на автобазы Управления делами президента (УДП), эти автопредприятия обслуживают федеральные органы власти. Напомним, что в декабре 2023 года одна из баз УДП закупила обычные (не удлиненные) отечественные седаны, Весты черного цвета.

Lada Aura в Москве
Lada Aura в Москве

Меж тем, в серию Lada Aura должна пойти лишь в третьем квартале 2024 года, вскоре после этого планируют начать и продажи. В основном, машины предназначаются для госструктур, но, как сообщалось ранее, в свободную продажу Аура тоже попадет. Ориентировочная цена – около 2,5 млн рублей.

Источник: Автопоток

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Фото:Михаил Тарновский
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-41