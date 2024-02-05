3 интересных факта о Lada Aura

Эксперт «За рулем» назвал три плюса Lada Aura

Новая Лада Аура встанет на конвейер в третьем квартале 2024 года, и тогда же начнутся продажи седана. Закупать его будут, преимущественно, госструктуры, но и в свободной продаже модель тоже будет. АВТОВАЗ предполагал продавать ее по цене около 2,5 млн рублей. И вот вопрос – брать или нет? Какие плюсы у новой Лады Ауры?

Lada Aura

Главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков уже проехался на новинке, и вот какие особенности седана он отметил.

1. Вместительность салона. На первом ряду ничего не изменилось, а вот места для ног задних пассажиров в Ауре больше, чем в некогда популярной среди чиновников Toyota Camry. И не на глазок – это показали замеры. Двери у Ауры шире, чем у Весты.

Lada Aura

2. Аура гораздо комфортнее, чем Веста, не только за счет просторного второго ряда сидений. У нее улучшенная шумоизоляция, а на ходу она плавнее благодаря удлиненной базе и массе, которая на 90 кг выше, чем у Весты.

3. Еще один плюс касается вариатора и его сочетания с двигателем.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Связка возрожденного мотора 1.8 Evo мощностью 122 л. с. и вариатора китайской фирмы WLY. Именно такой силовой агрегат скоро будут устанавливать и на Весту. А затем и на кроссовер на базе Весты.

Мотор очень хорошо ладит с вариатором. Особенно в спокойном, типичном для большинства водителей темпе движения. Я попробовал переключать вручную квазипередачи вариатора, но в этом нет никакого смысла – только лишняя возня.

Если на Весте сохранятся такие же настройки силового агрегата, это будет очень удачное решение.

О других особенностях Лады Ауры читайте в февральском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Максима Кадакова «Не только для чиновников», опубликованной в журнале «За рулем» №2/2024.