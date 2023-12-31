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Депутаты пересаживаются на Lada Vesta
Государственная дума начала использовать Весту...

Депутаты пересаживаются на Lada Vesta

Государственная дума начала использовать Весту в качестве служебного транспорта

Сразу несколько источников в Государственной думе подтвердили, что с 28 декабря депутаты начали использовать в служебных целях автомобили российского производства. Это подтверждает неофициальные сведения о том, что в начале декабря на одну из автобаз Управления делами президента (УДП) поступила партия автомобилей Lada Vesta. Это седаны черного цвета с механической коробкой передач и большим вертикальным дисплеем мультимедиа.

«Управление делами президента, осуществляющее в том числе транспортное обслуживание Госдумы и Совета Федерации, переходит на отечественные автомобили Lada Vesta», – сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Денис Парфенов.
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Он уточнил, что четверг на завершающей этот год неделе стал первым днем, когда водители УДП вышли на работу на машинах российского производства. В тот же день другой источник привел слова члена комитета Госдумы по транспорту Александра Толмачева.

«Сказано – сделано. Решение о том, что депутаты Госдумы будут ездить по служебным делам на отечественных автомобилях, не просто принято, но работает. В гараж парламента уже поступила партия машин Lada Vesta. Я считаю, что это правильное решение. Кроме того, что оно поднимет статус российских авто, которые будут восприниматься как депутатские, это справедливый ответ иностранным производителям, ушедшим из России», – сказал Толмачев.

Он выразил мнение, что глупо продолжать использовать автомобили производителей, отключающих российских водителей от дистанционных сервисов – это, по его мнению, «издевательство над клиентом»... Вслед за Госдумой на Ладу уже в начале следующего года должен перейти Минфин, но это будет не Веста, а Аура.

Источник: Интерфакс, РИА Новости

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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