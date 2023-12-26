Быть ближе к народу: сотрудники Минфина РФ первыми пересядут на Lada Aura

Глава Минфина РФ Силуанов назвал Lada Aura комфортным автомобилем бизнес-класса

Lada Aura — очень комфортный автомобиль, не хуже зарубежных аналогов, а сотрудники Минфина РФ станут первыми чиновниками, которые пересядут на машины отечественного автопрома. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр финансов Антон Силуанов.

«И первые пять автомобилей должны поступить в начале следующего года в министерство финансов. Во всяком случае, заказ ведомства на этот автомобиль сделан. И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства», — подчеркнул глава Минфина.

Силуанов отметил, что модель Lada Aura по праву можно назвать машиной бизнес-класса. Он назвал его «очень комфортным автомобилем, не хуже зарубежных аналогов, проверено мной», уточнил глава ведомства.

Напомним, в ходе ПМЭФ-2023 президент АВТОВАЗа Максим Соколов презентовал главе ведомства автомобиль для чиновников Lada Aura. После личного теста Силуанов заявил, что Минфин готов использовать этот автомобиль в качестве служебного вместо иномарок. Также он призвал чиновников передвигаться исключительно на отечественных марках и отказаться от личных водителей, чтобы «эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу».

Напомним, модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta, удлиненной на 25 сантиметров. Сиденья новинки отделаны натуральной кожей. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л.с. и вариатором. Называют и цену Лады Ауры – свыше двух миллионов рублей.

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Источник: ria.ru