Лада с движком 1.8 и вариатором — проверили, как она едет!

Максим Кадаков: Лада с мотором 1.8 и вариатором – не «овощная» машина

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков прокатился на перспективной модели АВТОВАЗа, которая называется Лада Аура. Фактически это удлиненная на 250 мм Веста с возрожденным мотором ВАЗ-21179, ныне носящим имя 1.8 Evo, и китайским вариатором WLY. Как везет этот силовой агрегат?

Мощность прежняя – 122 л.с. А вот коробка – вариатор с 7 квазипередачами

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Вариатор у меня не вызвал какого-то отрицания — он просто своеобразен, как любая трансмиссия. Очень плавно все делает: нет борьбы за скорость, какой-то спортивности. Пока я выбирался из города в предрассветной толкучке, я даже забыл, какая тут коробка – просто ехал, не испытывая и тени раздражения. Настройки управляющей электроники, на мой взгляд, подобраны хорошо.

Здесь всего семь квазипередач, и их можно переключать вручную. В случаях, не противоречащих безопасности, ручной режим честный: выбираю седьмую передачу на скорости 80 км/ч, продавливаю педаль в пол, а машина не разгоняется. Вариатор не меняет передачу самостоятельно, если я перешел в ручной режим. Но если сброситься на третью и набрать скорость, вверх коробка уже переключится.

По расходу топлива: в городе у меня вышло 11 л/100 км – думаю, это из-за того, что мотор долго молотил вхолостую на парковке. На трассе, при движении в спокойном режиме со скоростью 80-90 км/ч, расход упал до 7,7 л – я даже удивился. Проехал кусок трассы поактивнее – получилось 8,3-8,4 л. Считаю, что это хороший результат.

Машина получилась динамичная, пусть и без подчеркнутого «спорта» в характере

Еще один важный момент – по предельным возможностям силового агрегата. На участках новой трассы М-12, где условия позволяли, я разгонялся до разрешенных 150 км/ч. В этот момент, если нажимаешь газ в пол, машина еще ускоряется – есть запас по скорости и по динамике. Это очень важно: Lada с 1.8 и вариатором – не «овощная» машина, на ней можно ехать быстро.

Полный рассказ о поездке на автомобиле Lada Aura c двигателем 1.8 Evo и вариатором WLY – в нашем видео.