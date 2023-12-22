Запущено движение по трассе М-12 Восток – сколько стоит проезд?
В четверг 21 декабря 2023 года состоялось торжественное открытие сквозного движения от Москвы до Казани. Читатели «За рулем» помнят, что мы проехали одному из участков М-12 «Восток» еще весной 2022-го, но теперь дорога открыта для всех желающих.
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Сообщается, что от одной конечной точки до другой по платной автодороге М-12 «Восток» можно будет доехать за 6,5 часов (раньше было около 12) при разрешенной скорости 110 км/ч.
При учете общей протяженности в 810 км чистая математика тут не совсем сходится, но важнее то, что открыта действительно значимая транспортная артерия страны, соединившая Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашскую республику и Татарстан.
Причем изначально стройку хотели закончить в 2027 году, потом сдвинули срок на 2024-й, но строители успели сдать объект еще раньше. Дорогу открывали поэтапно – так, участок от Москвы до Арзамаса работает еще с сентября текущего года.
На 810 км новой автодороги нет ни одного светофора и ни одного одноуровнего перекрестка, зато есть 88 мостов и 19 транспортных развязок. И уже работают 18 многофункциональных зон (МФЗ), включающих парковки, АЗС, кафе, спортивные и детские площадки, места для выгула питомцев, душевые, прачечные, инфраструктура для автобусов. А в будущем количество МФЗ хотят довести до 32.
Все это, конечно, небесплатно. Трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы, которая фиксирует номер автомобиля, проезжающий через каждую из 19 имеющихся рамок. Проезд на легковом автомобиле от Москвы до Казани будет стоить 4481 рубль, но владельцы транспондера Tpass могут рассчитывать на скидку 15%... Тем, кому кажется, что это слишком дорого, заметим: пока это дешевле, чем планировалось.
Источник: Автодор
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