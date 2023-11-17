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За скорость и комфорт придется раскошелиться: стала известна стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани
За скорость и комфорт придется раскошелиться: стала известна стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани
Проезд от Москвы до Казани по платной трассе...

За скорость и комфорт придется раскошелиться: стала известна стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани

Проезд от Москвы до Казани по платной трассе М-12 обойдется в 5-6 тыс. рублей

Премьер РФ Михаил Мишустин дал старт движению на седьмом участке платной трассы от Шумерли до Иннополиса. До конца года планируется завершить строительство автомагистрали М-12 на участке от Москвы до Казани, общая протяженностью составит 823 км.

Новая магистраль позволит сократить время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 4 часов, а до Казани — до 7 часов. Однако за комфорт придется заплатить – не менее пяти тысяч рублей для легкового автомобиля.

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«Плата сейчас просчитывается. Я знаю, что от Москвы до Арзамаса стоит 2800 рублей. Это середина этапа. До Казани, я предполагаю, порядка 5–6 тысяч будет проезд», – подсчитал руководитель седьмого этапа строительства (СК «Автодор») Дмитрий Костин.

На другие участки трассы М-12 тарифы уже известны:

  • Шумерля-Трасса Р-241 – 784 рубля
  • Москва-ЦКАД – 389 рублей
  • Москва-Владимир – 1399 рублей
  • Москва-Арзамас – 2821 рубль
  • Владимир-Арзамас – 1422 рубля

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Источник: Реальное время

Фото: https://vk.com/trassa_m12

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