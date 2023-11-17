За скорость и комфорт придется раскошелиться: стала известна стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани
Премьер РФ Михаил Мишустин дал старт движению на седьмом участке платной трассы от Шумерли до Иннополиса. До конца года планируется завершить строительство автомагистрали М-12 на участке от Москвы до Казани, общая протяженностью составит 823 км.
Новая магистраль позволит сократить время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 4 часов, а до Казани — до 7 часов. Однако за комфорт придется заплатить – не менее пяти тысяч рублей для легкового автомобиля.
«Плата сейчас просчитывается. Я знаю, что от Москвы до Арзамаса стоит 2800 рублей. Это середина этапа. До Казани, я предполагаю, порядка 5–6 тысяч будет проезд», – подсчитал руководитель седьмого этапа строительства (СК «Автодор») Дмитрий Костин.
На другие участки трассы М-12 тарифы уже известны:
- Шумерля-Трасса Р-241 – 784 рубля
- Москва-ЦКАД – 389 рублей
- Москва-Владимир – 1399 рублей
- Москва-Арзамас – 2821 рубль
- Владимир-Арзамас – 1422 рубля
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Источник: Реальное время
Фото: https://vk.com/trassa_m12
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