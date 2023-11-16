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М-12 до Китая доведет

Хуснуллин: Автотрассу М-12 продлят до Владивостока с выходом в Китай и Казахстан

К 2030 году трасса М-12 «Восток» будет продлена до Владивостока. А дальнейшие планы связаны с возможностью выхода автодороги на Китай через Монголию. М-12 также имеет выход на Казахстан. Все это в итоге «даст мощный толчок к развитию международного туризма», отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на полях форума «Транспортная неделя».

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Он напомнил, что сейчас ведется строительство новых трасс по маршруту Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень, а позже скоростная магистраль будет продлена до Омска.

«К концу года М-12 достигнет Казани. В следующем году мы надеемся построить полноценную трассу до Екатеринбурга. Уже сейчас мы строим этот участок - сегодня, например, открыли расширение перед подъездом к Екатеринбургу, там строится связка порядка 360 км», - поделился подробностями строительства Хуснуллин.

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Источник: РГ

Фото: Автодор

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