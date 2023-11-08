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Скоростные трассы «Нева» и «Дон» переведены на зимний режим: что это значит

С 7 ноября на М-11 «Нева» и М-4 «Дон» введен зимний скоростной режим

С 7 ноября в связи с переходом на зимний период эксплуатации дорог скоростной режим на М-11 «Нева» и М-4 «Дон» для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн вновь составляет 110 км/ч и 90 км/ч.

Как напомнили в «Автодоре», в летний период на некоторых участках этих трасс разрешенная максимальная скорость увеличивалась до 130 км/ч (вместо 100 км/ч) и до 110 км/ч (вместо 90 км/ч).

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После перехода на зимний скоростной режим по участку обхода сел Новая Усмань и Рогачевка на дороге М-4 (517 км - 544 км) в Воронежской области будет разрешено двигаться со скоростью до 110 км/ч. Такой же скоростной лимит вводится на М-11 с 59-го по 146-й км и с 210-го по 680-й км в Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.

Кроме того, по участкам М-4 «Дон» со 170-го по 193-й км и с 296-го по 322-й км в Тульской области будет разрешено ехать с максимальной скоростью 90 км/ч.

На летний скоростной режим трассы вернутся в апреле следующего года.

Источник, фото: Автодор

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