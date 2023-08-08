Водителей ждет необычная разметка на некоторых дорогах

На трассах «Автодора» появится экспериментальная разметка – горизонтальная

Компания «Автодор» на трассах с повышенным скоростным режимом (до 110 км/час и до 130 км/час) нанесет экспериментальную горизонтальную разметку. Серия стрелок или галочек (шевронов) появится в Подмосковье на ЦКАД, на трассе М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

Эксперимент позволит водителям соблюдать безопасную дистанцию на скоростных магистралях, помогая быстрее и точнее ориентироваться на дороге. Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель будет уверен, что держит необходимую дистанцию.

«Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 км/ч это 55 метров, а там, где скоростной режим достигает 130 км/ч, – 65 метров», – отмечается в сообщении «Автодора».

Для информирования автомобилистов о том, что они въезжают на участок с разметкой для соблюдения дистанции, установят соответствующие дорожные знаки.

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Источник: Автодор

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»