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Водителей ждет необычная разметка на некоторых дорогах

На трассах «Автодора» появится экспериментальная разметка – горизонтальная

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Компания «Автодор» на трассах с повышенным скоростным режимом (до 110 км/час и до 130 км/час) нанесет экспериментальную горизонтальную разметку. Серия стрелок или галочек (шевронов) появится в Подмосковье на ЦКАД, на трассе М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

Эксперимент позволит водителям соблюдать безопасную дистанцию на скоростных магистралях, помогая быстрее и точнее ориентироваться на дороге. Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель будет уверен, что держит необходимую дистанцию.

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«Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 км/ч это 55 метров, а там, где скоростной режим достигает 130 км/ч, – 65 метров», – отмечается в сообщении «Автодора».

Для информирования автомобилистов о том, что они въезжают на участок с разметкой для соблюдения дистанции, установят соответствующие дорожные знаки.

Источник: Автодор

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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