Новый движок 1.8 Evo от АВТОВАЗа – вот в чем отличия от старого!

«За рулем» назвал 5 главных особенностей нового вазовского двигателя 1.8 Evo

Главная новость декабря от АВТОВАЗа – возвращение в производства двигателя 1.8 для Весты, и не простого, а модернизированного, в версии 1.8 Evo. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков побывал в Тольятти, изучил компоненты, из которых такие моторы собирают, а также посетил производство новых двигателей. Вот какие главные отличия новой версии мотора от старой нашел наш главред.

Без втыков

«Безвтыковая» шатунно-поршневая группа – пожалуй, главный пункт обновления. Поршни теперь такой формы, что при обрыве ремня ГРМ контакт с клапанами исключается. Если раньше обрыв выливался в ремонт на 150 тысяч рублей, то теперь – только 30 тысяч.

Без масложора

На самом деле, масложор победили еще в 2021-м, но этот недостаток столь подпортил репутацию мотора, что тогда это новшество заметили далеко не все. Одна из предпринятых тогда мер – совершенно новое трехкомпонентное маслосъемное кольцо.

Без маслоотлива

Алюминиевый картер получил новое углубление для забора масла и два ребра, предотвращающих маслоотлив. На вид они небольшие, но, по расчетам вазовцев, должны исключить масляное голодание, которое раньше могло возникать при активном маневрировании.

Без дерганий

Систему подачи топлива тоже модернизировали. Раньше в одной из пластиковых топливных трубок возникала пульсация топлива, но теперь ее исключили, сделав сечение трубки переменным. По идее, Веста 1.8 должна перестать подергиваться при движении на первой и второй передачах.

Работает с вариатором

Все двигатели 1.8 Evo, которые АВТОВАЗ сейчас собирает для запуска производства машин в январе, рассчитаны на агрегатирование с китайским вариатором. На АВТОВАЗе считают, что именно такой вариант будет наиболее востребован рынком. «Драйверские» версии с 6-ступенчатой МКП тоже будут, но к концу 2024 года.

Перечисленное – лишь «вершина айсберга» проведенной вазовцами модернизации. Шутка ли, только чистой замене подверглись 25 деталей конструкции... Смотрите наш полный видеоотчет по мотору 1.8 Evo:

Видео: «За рулем»