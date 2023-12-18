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АВТОВАЗ с конца января начнет серийное производство Lada Vesta с новым мотором

Максим Кадаков: АВТОВАЗ запустил в производство мотор 1.8 с 25 новыми деталями

Первостепенной и важной миссией, выполненной специалистами АВТОВАЗа с целью запуска производства нового двигателя для Lada Vesta, стал поиск новых поставщиков на различные компоненты, начиная от форсунок и заканчивая ремнем газораспределительного механизма (ГРМ). Об этом в своем Telegram-канале написал Максим Кадаков – главный редактор «За рулем», одного из авторитетнейших изданий об автомобильной отрасли.

«Мощность та же: 122 л.с. В декабре будет собрана партия из 25 автомобилей Веста 1.8 CVT для заводских нужд. С конца января начнется серийное производство с постепенным увеличением объемов. В конце 2024 года начнут выпуск машин 1.8 с 6-ступенчатой механической коробкой – как я и говорил раньше», — пишет Максим Кадаков.
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Кадаков подчеркнул, что объем внесенных изменений достаточно внушительный, поэтому мотору дали название 1.8 Evo. В частности, у двигателя количество новых деталей увеличилось сразу на 25, поршни мотора теперь «безвтыковые», кроме того, у блока цилиндров появились дополнительные ребра жесткости и бобышки крепления для кронштейна промопоры приводного вала, в поддоне картера теперь есть противоотливные ребра и он адаптирован для подключения к автоматической трансмиссии (CVT).

Кроме того, производительность топливных форсунок увеличена на 30%, а у новых полиамидных топливных трубок увеличен диаметр и есть участок с переменным сечением, также у головки цилиндров теперь новая крышка.

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Источник: t.me/maximkadakov

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За РулемСветлана Тарасенко
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