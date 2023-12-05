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Выиграй Ладу
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Московские чиновники начали получать служебные Лады

Управление делами Президента получило партию новых автомобилей Lada Vesta

В понедельник 4 декабря в столицу привезли партию автомобилей Lada Vesta «особого назначения»: источник сообщает, что два автовоза с машинами прибыли на «одну из московских автобаз Управления делами Президента».

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Уточняется, что это новые автомобили во вполне стандартном исполнении: черный кузов стандартной длины, механическая коробка передач (других пока попросту нет), большой дисплей на панели приборов. Очевидно, имеется в виду дисплей планшетной ориентации, характерный для топ-версий обновленной Весты.

Упоминание длины кузова не случайно: дело в том, что удлиненную Весту под названием Lada Aura АВТОВАЗ прочит в качестве автомобиля для чиновников. Однако выпуск таких автомобилей начнется только в сентябре 2024 года.

Весты со стандартной длиной кузова в Управлении делами Президента могут предназначаться для сугубо хозяйственных транспортных нужд – например, для перевозки документации. Штат управления насчитывает около 500 сотрудников (данные Википедии за 2013 год).

Источник: Автопоток

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-34