Московские чиновники начали получать служебные Лады

Управление делами Президента получило партию новых автомобилей Lada Vesta

В понедельник 4 декабря в столицу привезли партию автомобилей Lada Vesta «особого назначения»: источник сообщает, что два автовоза с машинами прибыли на «одну из московских автобаз Управления делами Президента».

Уточняется, что это новые автомобили во вполне стандартном исполнении: черный кузов стандартной длины, механическая коробка передач (других пока попросту нет), большой дисплей на панели приборов. Очевидно, имеется в виду дисплей планшетной ориентации, характерный для топ-версий обновленной Весты.

Упоминание длины кузова не случайно: дело в том, что удлиненную Весту под названием Lada Aura АВТОВАЗ прочит в качестве автомобиля для чиновников. Однако выпуск таких автомобилей начнется только в сентябре 2024 года.

Весты со стандартной длиной кузова в Управлении делами Президента могут предназначаться для сугубо хозяйственных транспортных нужд – например, для перевозки документации. Штат управления насчитывает около 500 сотрудников (данные Википедии за 2013 год).

Источник: Автопоток