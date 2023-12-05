Московские чиновники начали получать служебные Лады
В понедельник 4 декабря в столицу привезли партию автомобилей Lada Vesta «особого назначения»: источник сообщает, что два автовоза с машинами прибыли на «одну из московских автобаз Управления делами Президента».
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Уточняется, что это новые автомобили во вполне стандартном исполнении: черный кузов стандартной длины, механическая коробка передач (других пока попросту нет), большой дисплей на панели приборов. Очевидно, имеется в виду дисплей планшетной ориентации, характерный для топ-версий обновленной Весты.
Упоминание длины кузова не случайно: дело в том, что удлиненную Весту под названием Lada Aura АВТОВАЗ прочит в качестве автомобиля для чиновников. Однако выпуск таких автомобилей начнется только в сентябре 2024 года.
Весты со стандартной длиной кузова в Управлении делами Президента могут предназначаться для сугубо хозяйственных транспортных нужд – например, для перевозки документации. Штат управления насчитывает около 500 сотрудников (данные Википедии за 2013 год).
Источник: Автопоток
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.