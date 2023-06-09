Lada Vesta с автоматической коробкой появится раньше, чем вы думали

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов в очередной раз уточнил сроки появления флагманской модели с вариатором.

Причем это очередная сдвижка сроков не в сторону более поздних, а наоборот! Напомним, сначала возвращение автомата на Весту предполагалось никак не раньше весны 2024 года. Недавно президент заявил, что «автоматическая» Веста встанет на конвейер уже в начале 2024-го.

Теперь же старт производства Vesta NG запланирован до конца 2023 года, а начало продаж – на рубеж 2023 и 2024 годов.

Наша основная задача сейчас – поставить коробку-автомат на флагман нашей продуктовой линейки Lada Vesta. Мы это сделаем до конца этого года, сейчас самым активным образом идут испытания. Рассчитываем, что на рубеже текущего и следующего годов мы уже выдадим нашим дилерам Lada Vesta с коробкой-автомат, это будет вариатор китайского производства», – цитирует источник Максима Соколова.

Кроме того, глава АВТОВАЗа уточнил, что в дальнейшем такой вариант трансмиссии получит и семейство Lada Granta.

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Источник: РИА Новости