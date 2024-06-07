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АВТОВАЗ обновит моторы 1,6 и 1,8 литра для легковых Lada

ФРП выделит АВТОВАЗу 7,3 млрд руб. на выпуск комплектующих и обновление моторов

Фонд развития промышленности (ФРП) подписал три соглашения о предоставлении АВТОВАЗу льготных займов на сумму более 7 млрд рублей.

Часть средств пойдет на изготовление деталей кузова, интерьера, экстерьера, рулевых колес, сидений и стеклоподъемников для Lada Aura. Также будет организовано производство компонентов для тормозных систем, систем вентиляции, отопления и кондиционирования.

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Начало серийного производства автомобиля запланировано на осень 2024 года. Общий бюджет проекта составляет 1,8 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда рублей предоставляет ФРП.

Но основная часть средств будет направлена на создание производства усовершенствованных 16-клапанных двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра для легковых Lada.

В обновленных моторах увеличены мощность и крутящий момент, усовершенствован газораспределительный механизм, повышен экологический стандарт с Евро-5 до Евро-6 и улучшен ресурс работы.

Автозавод планирует к 2026 году выпускать более 100 тысяч модернизированных двигателей ежегодно, а к 2033 году – более 150 тысяч.

Глава АВТОВАЗа раскрыл затраты на создание Lada Iskra

Обновленные моторы будут устанавливать на всю линейку Vesta, новые модели Aura и другие перспективные автомобили.

На проходящем сейчас ПМЭФе АВТОВАЗ представил свою новинку Lada Iskra. Автомобиль построен на уже готовой глобальной платформе, которая подверглась реинжинирингу и стала технологически независимой. Известно, что инвестиции в создание этой новинки обошлись предприятию в 23 млрд рублей.

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Источник: АВТОВАЗ

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
07.06.2024
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