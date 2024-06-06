Указаны сроки, когда чиновники пересядут на Lada Aura
Максим Соколов, глава АВТОВАЗа, уточнил, что сначала необходимо запустить серийное производство автомобиля.
На Петербургском международном экономическом форуме Соколов объявил, что Lada Aura начнет поступать в государственные структуры до конца года.
Производство серийной версии автомобиля будет налажено на конвейере в Тольятти. Машина будет не в предсерийном формате, а уже полностью готова к эксплуатации.
Lada Aura, базирующаяся на модели Vesta, была впервые представлена летом 2023 года. Автомобиль предлагает пассажирам заднего ряда дополнительные 25 см свободного пространства, а ее салон выполнен из натуральной кожи отечественного производства. Машина оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: ТАСС