Указаны сроки, когда чиновники пересядут на Lada Aura

Глава АВТОВАЗа рассказал, что Lada Aura поступит в госструктуры до конца года

Максим Соколов, глава АВТОВАЗа, уточнил, что сначала необходимо запустить серийное производство автомобиля.

На Петербургском международном экономическом форуме Соколов объявил, что Lada Aura начнет поступать в государственные структуры до конца года.

Производство серийной версии автомобиля будет налажено на конвейере в Тольятти. Машина будет не в предсерийном формате, а уже полностью готова к эксплуатации.

Lada Aura, базирующаяся на модели Vesta, была впервые представлена летом 2023 года. Автомобиль предлагает пассажирам заднего ряда дополнительные 25 см свободного пространства, а ее салон выполнен из натуральной кожи отечественного производства. Машина оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

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Источник: ТАСС