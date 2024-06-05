Глава АВТОВАЗа расскрыл затраты на создание Lada Iskra

Инвестиции АВТОВАЗа в проект Lada Iskra составили 23 миллиарда рублей

АВТОВАЗ объявил о рекордных инвестициях в разработку новой модели Lada Iskra. Президент компании Максим Соколов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что вложения в проект составили 23 миллиарда рублей.

«Сегодня для нас особенный день. В новейшей истории АВТОВАЗа мы открываем первую дверь в наше будущее и представляем новую модель — Lada Iskra. Этот автомобиль является результатом колоссальных усилий нашей многотысячной команды. Мы создали его практически заново, сделав технологически независимым в рекордные по мировым меркам сроки», — отметил Соколов на презентации автомобиля на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава АВТОВАЗа подчеркнул, что масштаб проекта можно оценить по значительному объему инвестиций. Работа над Lada Iskra продолжается, сейчас завершаются этапы отладки производства и настройки всех систем автомобиля. Ожидается, что все это будет завершено к концу года, а серийное производство в Тольятти начнется в начале 2025 года.

«Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!» — добавил топ-менеджер.

На ПМЭФ представили Искру с мотором 1.6 90 л.с. и с 5-ступенчатой АКП. Автомобиль построили на современной глобальной платформе, которая подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой.

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Источник: ТАСС, видео: «За рулем»