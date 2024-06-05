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Глава АВТОВАЗа расскрыл затраты на создание Lada Iskra

Инвестиции АВТОВАЗа в проект Lada Iskra составили 23 миллиарда рублей

АВТОВАЗ объявил о рекордных инвестициях в разработку новой модели Lada Iskra. Президент компании Максим Соколов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что вложения в проект составили 23 миллиарда рублей.

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«Сегодня для нас особенный день. В новейшей истории АВТОВАЗа мы открываем первую дверь в наше будущее и представляем новую модель — Lada Iskra. Этот автомобиль является результатом колоссальных усилий нашей многотысячной команды. Мы создали его практически заново, сделав технологически независимым в рекордные по мировым меркам сроки», — отметил Соколов на презентации автомобиля на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Глава АВТОВАЗа подчеркнул, что масштаб проекта можно оценить по значительному объему инвестиций. Работа над Lada Iskra продолжается, сейчас завершаются этапы отладки производства и настройки всех систем автомобиля. Ожидается, что все это будет завершено к концу года, а серийное производство в Тольятти начнется в начале 2025 года.

«Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!» — добавил топ-менеджер.

На ПМЭФ представили Искру с мотором 1.6 90 л.с. и с 5-ступенчатой АКП. Автомобиль построили на современной глобальной платформе, которая подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой.

Источник: ТАСС, видео: «За рулем»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
05.06.2024
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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