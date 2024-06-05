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Lada Iskra – первое видео интерьера и сроки начала продаж

Максим Кадаков, «За рулем»: Iskra появится у дилеров АВТОВАЗа весной 2025 года

В ходе Петербургского международного экономического форума АВТОВАЗ представил новый седан Lada Iskra, который в иерархии моделей займет место между Грантой и Вестой. Присутствовавший на презентации главный редактор «За рулем» Максим Кадаков предположил, что цена на базовую версию седана будет близка к отметке 1 150 000 рублей.

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Lada Iskra
Lada Iskra

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил на презентации, что сейчас модель проходит финальные испытания и готовится к серийному производству, которое на заводе рассчитывают запустить в начале 2025 года. По оценке Максима Кадакова, скорее всего это произойдет уже в январе.

Lada Iskra
Lada Iskra

Встань эта модель на производство сегодня, цены на нее лежали бы в диапазоне от 1 млн до 1,2 млн рублей, рассказал на ПМЭФ-2024 глава АВТОВАЗа. В свою очередь, главный редактор «За рулем» предположил, что к началу продаж эта вилка будет выглядеть примерно так: от 1 150 000 до 1 500 000 рублей.

Lada Iskra
Lada Iskra

Когда же такие автомобили появятся у официальных дилеров Lada? Пока точного срока у нас нет, но есть ориентировочный и наверняка близкий к истине: «Производство начнут, скорее всего, в январе 2025 года. Продажи – весной», – сообщил Максим Кадаков.

Lada Iskra
Lada Iskra

По нашим данным, глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил на ПМЭФ-2024, что товарные автомобили модели Iskra начнут поступать к дилерам Lada в первом квартале 2025 года.

Источник: Максим Кадаков

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Количество просмотров 1
05.06.2024
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