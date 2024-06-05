#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Внедорожники Niva Legend и Niva Travel получат двигатель 1.8 в 2025 году
5 июня
Нива с мотором 1.8 – АВТОВАЗ назвал сроки
Внедорожники Niva Legend и Niva Travel получат...
Подводные камни каршеринга: как обезопасить себя
5 июня
Подводные камни каршеринга: как обезопасить себя
Юрист Колпаков рассказал, как избежать проблем...
Lada Vesta Sportline
5 июня
Раскрыта стоимость Lada Vesta Sportline с автоматом
АВТОВАЗ назвал цену и сроки начала продаж Lada...

Названы ориентировочные цены начальной и максимальной версий Lada Iskra

Максим Кадаков: базовая версия Lada Iskra будет стоить близко к 1 150 000 рублей

АВТОВАЗ показал выставочный образец новой модели Lada Iskra, старт производства которой ожидается в начале 2025 года. Презентация прошла в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума ПМЭФ-2024. Пока представлен лишь седан, но ожидаются также универсал и его кросс-версия.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
Lada Iskra
Lada Iskra

В гамме силовых агрегатов будет три варианта: 1.6 90 л.с. с 5-ступенчатой МКП и 1.6 106 л.с. с новой 6-ступенчатой МКП или с вариатором, который сейчас применяют на Весте.

Lada Iskra
Lada Iskra

Все это говорит о том, что вилка цен на Искру будет довольно широкой – не говоря уже о том, что список комплектаций, разнящихся по количеству функций комфорта и электронным ассистентам, тоже наверняка будет длинным.

Lada Iskra
Lada Iskra

Как известно, в модельном ряду Искра расположится между бюджетной Грантой и флагманской Вестой. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков попробовал представить, сколько будет стоит Искра, когда появится у дилеров.

Максим Кадаков, «За рулем»:

– Производство начнут, скорее всего, в январе 2025 года. Продажи – весной. Цен, конечно же, нет, но понятно, что Искра будет подпирать Весту. Как сказал Максим Соколов, в ценах сегодняшнего дня Искра могла бы стоить от 1 млн до 1,2 млн рублей.

Думаю, в 2025 году базовая машина будет стоить ближе к 1 150 000 рублей. А максимальная уйдет за 1,5 миллиона рублей. Спрос? Будет. АвтоВАЗ продаст все, что сможет произвести.

Lada Iskra
Lada Iskra

Стоит указать, что есть и другие прогнозы: по некоторым оценкам, только стартовая цена на Искру составит 1,5 млн рублей. В любом случае, более ясной картина станет ближе началу 2025 года, когда Искра встанет на конвейер, а нам будут известны реалии того времени.

Источник: Максим Кадаков

Видео: За рулем

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АВТОВАЗ, За рулем
05.06.2024
Фото:АВТОВАЗ, За рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0