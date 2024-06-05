Названы ориентировочные цены начальной и максимальной версий Lada Iskra

Максим Кадаков: базовая версия Lada Iskra будет стоить близко к 1 150 000 рублей

АВТОВАЗ показал выставочный образец новой модели Lada Iskra, старт производства которой ожидается в начале 2025 года. Презентация прошла в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума ПМЭФ-2024. Пока представлен лишь седан, но ожидаются также универсал и его кросс-версия.

Lada Iskra

В гамме силовых агрегатов будет три варианта: 1.6 90 л.с. с 5-ступенчатой МКП и 1.6 106 л.с. с новой 6-ступенчатой МКП или с вариатором, который сейчас применяют на Весте.

Lada Iskra

Все это говорит о том, что вилка цен на Искру будет довольно широкой – не говоря уже о том, что список комплектаций, разнящихся по количеству функций комфорта и электронным ассистентам, тоже наверняка будет длинным.

Lada Iskra

Как известно, в модельном ряду Искра расположится между бюджетной Грантой и флагманской Вестой. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков попробовал представить, сколько будет стоит Искра, когда появится у дилеров.

Максим Кадаков, «За рулем»:

– Производство начнут, скорее всего, в январе 2025 года. Продажи – весной. Цен, конечно же, нет, но понятно, что Искра будет подпирать Весту. Как сказал Максим Соколов, в ценах сегодняшнего дня Искра могла бы стоить от 1 млн до 1,2 млн рублей.

Думаю, в 2025 году базовая машина будет стоить ближе к 1 150 000 рублей. А максимальная уйдет за 1,5 миллиона рублей. Спрос? Будет. АвтоВАЗ продаст все, что сможет произвести.

Lada Iskra

Стоит указать, что есть и другие прогнозы: по некоторым оценкам, только стартовая цена на Искру составит 1,5 млн рублей. В любом случае, более ясной картина станет ближе началу 2025 года, когда Искра встанет на конвейер, а нам будут известны реалии того времени.

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Источник: Максим Кадаков

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