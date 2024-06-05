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Дороже Granta: названа примерная стоимость Lada Iskra

Автоэксперт Житнухин: Цена Lada Iskra составит от 1,5 млн рублей

Новинку от АВТОВАЗа под названием Lada Iskra представят сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Автомобиль будет стоить дороже Lada Granta, предполагает глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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Цена новинки будет начинаться от 1,5 млн рублей, считает он. При этом можно ожидать, что автомобиль займет свою нишу на российском авторынке, прежде всего, потому, что он больше Lada Granta по габаритам.

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В линейке АВТОВАЗа Lada Iskra расположится выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и просторная Lada Vesta. Lada Iskra будет продаваться параллельно с Granta, выпуск которой планируется прекратить после 2026-2027 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
05.06.2024
Фото:Depositphotos
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