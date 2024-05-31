Этот новый дешевый «кореец» станет хорошей альтернативой «китайцам»

В России появились новые кроссоверы Hyundai Bayon по цене от 2,25 млн рублей

Компактный кроссовер Hyundai Bayon теперь можно купить в России по цене от 2 250 000 рублей. Такая стоимость указана на популярном сайте объявлений.

За такую сумму новый Hyundai Bayon 2023 г. в. продается в Казани. Автомобиль растаможен и готов к постановке на учет. Уточняется, что к машине прилагаются зимние и летние шины. В комплектацию авто входит мультифункциональное рулевое колесо, тканевая отделка сидений, климат-контроль, круиз-контроль, медиасистема с сенсорным экраном, кондиционер.

Hyundai Bayon

Под капотом Hyundai Bayon 1,4-литровый атмосферный мотор мощностью 100 л. с., 6-ступенчатая АКП, привод у автомобиля передний.

Остальные продавцы ставят на Hyundai Bayon ценник выше: в Казани и Чебоксарах за модель 2023 г. в. просят 2,39 млн рублей, аналогичные авто 2024 г. в. в Волгограде и Перми стоят 2,531 млн рублей.

Интерьер Hyundai Bayon

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Источник: Автоновости дня