Кроссовер Hyundai Bayon: создан не для бездорожья

Сегодня корейская компания рассекретила новый кроссовер B-класса, разработанный специально для Европы.

Материалы по теме Новый и самый доступный кроссовер Hyundai — Bayon

Кроссовер Hyundai Bayon должен конкурировать с таким модными европейскими моделями, как Ford Puma, Volkswagen T-Cross и Nissan Juke. Но, по сути, он больше похож на приподнятый i20 с другим кузовом, что дает основание считать его кроссовером. Однако этот SUV не создан для выезда на бездорожье, по крайней мере намеренного. Уберите увеличенный дорожный просвет, пластиковые накладки на колесные арки и переднюю защитную пластину — и перед вами обычный переднеприводный универсал.

Впрочем, дизайн кроссовера не оставит вас равнодушным. От причудливо разделенных на три части фар до резких линий и светодиодных фонарей в виде бумеранга сзади, Bayon, определенно, имеет свою индивидуальность, которую подчеркивают сложно-изогнутая задняя часть и визуально увеличенное заднее стекло.

При длине 4180 мм, ширине 1775 мм и высоте 1490 мм субкомпактный кроссовер лишь немного короче, чем обновленный Kona (4,21 метра). Колесная база составляет 2580 мм, а дорожный просвет — до 183 мм (в сочетании с 17-дюймовыми колесами). Для сравнения, габариты конкурента Nissan Juke: длина — 4210 мм, ширина — 1800, высота — 1595 мм, колесная база — 2636 мм, клиренс — 180 мм.

В начальной версии Bayon оснащается 15-дюймовыми стальными дисками, но предложат также 16- или 17-дюймовые легкосплавные. Покупатели Bayon могут выбрать из двух мощностных вариантов одного и того же 1,0-литрового трехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, который дополнен системой «мягкий гибрид» с 48-вольтовым стартер-генератором. Базовый вариант мотора выдает 100 л.с., старший — до 120 л.с. Они агрегатируются 6-ступенчатой ​​ интеллектуальной механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Версия 1.0-литрового T-GDi мощностью 100 л.с. также доступна в негибридном варианте и может работать в паре с обычной 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7DCT. Самый бюджетный вариант оснащается бензиновым атмосферным 1,2-литровым двигателем MPi мощностью 84 л.с., который предложат в паре с 5-ступенчатой механикой.





Все версии кроссовера поставляются с 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, соединенной с мультимедийной системой, в базовой версии — 8-дюймовой, в продвинутой — 10,25-дюймовой. Среди систем безопасности и помощи водителю следует упомянуть о системе удержания в полосе движения, умном круиз-контроле, интеллектуальной системе ограничения скорости, системе предотвращения лобового столкновения с обнаружением пешеходов и велосипедистов, системе контроля внимания водителя, оповещения о пассажирах сзади, системе предотвращения столкновений в слепых зонах, системе предотвращения столкновений при парковке задним ходом и системе помощи при парковке.

В Европе автомобиль ожидают весной этого года.

Также недавно состоялась мировая премьера электрического кроссовера Hyundai Ioniq 5.



Фото: Hyundai