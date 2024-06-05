Нива с мотором 1.8 – АВТОВАЗ назвал сроки

Внедорожники Niva Legend и Niva Travel получат двигатель 1.8 в 2025 году

В 2025 году внедорожники Niva Legend и Niva Travel получат новый двигатель 1.8. Об этом со ссылкой на главу АВТОВАЗа Максима Соколова сообщил находящийся на ПМЭФ-2024 главный редактор издания «За рулем». Как издание сообщило ранее, один из внедорожников одновременно с получением нового двигателя обновит внешность.

«Весной или ближе к лету 2025 года появится "ремоторизированная" Нива – с мотором 1.8. Сначала пойдет Нива Legend, затем Нива Travel», – сообщил Максим Кадаков в своем Телеграм-канале.

Пока нет точных сведений о том, что это за мотор. По неофициальным данным, это будет модификация двигателя 1.8 Evo от Весты – для установки на внедорожники его дефорсируют с 122 л.с. до 90 л.с., сметив характеристики в сторону более высокого крутящего момента и применив 8-клапанную ГБЦ взамен 16-клапанной.

Niva Travel 1.8 получит переднюю часть в стиле электрической e-Niva, показанной на ПМЭФ

По всей видимости, Niva Legend при установке нового двигателя каких либо значимых изменений во внешности не получит – разве что точечные акценты. А вот Niva Travel примерит новый бампер и, вероятно, LED-фары с электрического концепта e-Niva.

Такой была предсерийная Niva Sport – расширители арок, накладки на вентиляционные отверстия, соответствующие шильдики

Заметим, что новости о серийной Ниве с двигателем 1.8 постепенно вытесняют из инфополя модификацию Niva Sport, которую тоже планировали комплектовать каким-либо вариантом двигателя от переднеприводных моделей Lada и выпускать мелкими сериями на мощностях подразделения «Лада Спорт». Сначала такую версию хотели запустить в 2023-м, затем – к концу 2024-го, но в январских планах АВТОВАЗа на 2024 год об этой машине уже ничего не говорилось.

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Источник: Максим Кадаков