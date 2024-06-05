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Показан внедорожник Lada с новой силовой установкой

АВТОВАЗ показал концепт Lada e-Niva с электродвигателем и полным приводом

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) АВТОВАЗ представил электрическую версию внедорожника Niva Travel – она, как сообщалось ранее, получила название e-Niva. Показанный образец позиционируется как концепт-кар, поисковая модель. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков узнал основные характеристики и некоторые особенности этой машины.

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Конструктив полного привода полностью сохранен от серийной Нивы, а вот коробка передач и ДВС отсутствуют, рассказал Кадаков. Электромотор с номинальной мощностью 60 кВт передает крутящий момент сразу на раздаточную коробку, через промежуточный вал. В раздатке сохранены понижающий ряд и блокировка межосевого дифференциала, но управляются они теперь через электрические актуаторы. Литий-никелевая батарея состоит из двух блоков: один под задним сиденьем, второй – в багажнике.

Концепт Lada e-Niva, характеристики:

  • Номинальная мощность – 60 кВт
  • Пиковая мощность – 120 кВт
  • Емкость батареи – 34 кВтч
  • Запас хода – 175 км
  • Время зарядки от бытовой розетки – 12 часов
  • Время зарядки от трехфазной сети – 5,5 часа

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Новый дизайн передка со светодиодными фарами, скорее всего, будет применен на стандартной Ниве – одновременно с новым мотором. Фары – оригинальные.

Панель приборов – как у электрического Ларгуса. От него же шайба управления трансмиссией. Весь центральный тоннель – в новом исполнении. Мультимедиа – с Яндекс-навигатором. Плюс кожаная обивка сидений и дверей.

Что за новый мотор на стандартной Ниве? По неофициальным данным, модели Niva Travel прочат бензиновый двигатель 1.8 – производная версия двигателя 1.8 Evo от Весты, но дефорсированная со 122 л.с. до 90 л.с. и имеющая восьмиклапанную ГБЦ. Что касается упомянутого мультимедийного комплекса, то серийные Нивы только что начали комплектовать такими.

Ну а вопрос чисто электрической Нивы – это вопрос будущего: показывая концепт, АВТОВАЗ оценивает реакцию публики. Вполне возможно, что шанс на развитие получит гибридный проект – с передним приводом от ДВС и задним от электромотора.

Источник: Максим Кадаков

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
05.06.2024
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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