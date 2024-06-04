АВТОВАЗ начал выпуск Нивы в новой комплектации!
Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о старте серийного производства внедорожника Niva Travel с мультимедийной системой Enjoy Pro. Это современная система, которая уже применяется на моделях Lada Vesta и Granta. Ранее «За рулем» рассказывал, в чем принципиальные отличия этого комплекса от того, что стоял на предшественнике Нивы Travel – внедорожнике Chevrolet Niva.
Вкратце напомним, головное устройство располагает довольно широким функционалом и интегрированными сервисами Яндекса – Навигатор, Яндекс Музыка, Букмейт. Через Алису можно управлять мультимедийкой и звонками, не отвлекаясь от дороги.
«Мультимедиа базируется на операционной системе Android, обеспечивая обновление ПО «по воздуху» без необходимости в подключении дополнительной периферии. При этом используется понятная и привычная владельцу смартфона система виджетов и всплывающих сообщений, адаптированных для удобного и безопасного использования в автомобиле», – рассказали на АВТОВАЗе.
Сообщается также, что интерфейс позволяет получить быстрый доступ к ключевым функциям, в том числе к веб-браузеру, звук аудиосистемы улучшен благодаря двум дополнительным динамикам, а для вызова голосового помощника и телефонных разговоров применен новый двойной микрофон с шумоподавлением.
Цены и дату начала продаж сообщат позднее. Сейчас самая дорогая Niva Travel (не считая спецсерии KHL'24 за 1 533 000 рублей) имеет комплектацию Luxe'24 и оценивается заводом в 1 508 000 рублей.
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!