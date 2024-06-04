АВТОВАЗ начал выпуск Нивы в новой комплектации!

АВТОВАЗ запустил производство внедорожника Niva Travel с медиасистемой Enjoy Pro

Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о старте серийного производства внедорожника Niva Travel с мультимедийной системой Enjoy Pro. Это современная система, которая уже применяется на моделях Lada Vesta и Granta. Ранее «За рулем» рассказывал, в чем принципиальные отличия этого комплекса от того, что стоял на предшественнике Нивы Travel – внедорожнике Chevrolet Niva.

Внедорожники Niva Travel с системой Enjoy Pro уже идут по конвейеру в Тольятти

Вкратце напомним, головное устройство располагает довольно широким функционалом и интегрированными сервисами Яндекса – Навигатор, Яндекс Музыка, Букмейт. Через Алису можно управлять мультимедийкой и звонками, не отвлекаясь от дороги.

«Мультимедиа базируется на операционной системе Android, обеспечивая обновление ПО «по воздуху» без необходимости в подключении дополнительной периферии. При этом используется понятная и привычная владельцу смартфона система виджетов и всплывающих сообщений, адаптированных для удобного и безопасного использования в автомобиле», – рассказали на АВТОВАЗе.

Сообщается также, что интерфейс позволяет получить быстрый доступ к ключевым функциям, в том числе к веб-браузеру, звук аудиосистемы улучшен благодаря двум дополнительным динамикам, а для вызова голосового помощника и телефонных разговоров применен новый двойной микрофон с шумоподавлением.

Так комплекс Enjoy Pro выглядит в салоне модели Niva Travel

Цены и дату начала продаж сообщат позднее. Сейчас самая дорогая Niva Travel (не считая спецсерии KHL'24 за 1 533 000 рублей) имеет комплектацию Luxe'24 и оценивается заводом в 1 508 000 рублей.