#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Замминистра МО РФ Иванов может получить арестованное имущество — объясняем почему
4 июня
Замминистра МО РФ Иванов может получить арестованное имущество — объясняем почему
Имущество арестованного генерала Иванова могут...
В России будут выпускать крутой фудтрак – есть первые фото!
4 июня
В России будут выпускать крутой фудтрак – есть первые фото!
Компания Infinity Way построила прицеп для...
Атом
4 июня
Представлена новая версии Атома для доставки
Компания «Кама» презентовала одноместный...

АВТОВАЗ начал выпуск Нивы в новой комплектации!

АВТОВАЗ запустил производство внедорожника Niva Travel с медиасистемой Enjoy Pro

Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о старте серийного производства внедорожника Niva Travel с мультимедийной системой Enjoy Pro. Это современная система, которая уже применяется на моделях Lada Vesta и Granta. Ранее «За рулем» рассказывал, в чем принципиальные отличия этого комплекса от того, что стоял на предшественнике Нивы Travel – внедорожнике Chevrolet Niva.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
Внедорожники Niva Travel с системой Enjoy Pro уже идут по конвейеру в Тольятти
Внедорожники Niva Travel с системой Enjoy Pro уже идут по конвейеру в Тольятти

Вкратце напомним, головное устройство располагает довольно широким функционалом и интегрированными сервисами Яндекса – Навигатор, Яндекс Музыка, Букмейт. Через Алису можно управлять мультимедийкой и звонками, не отвлекаясь от дороги.

«Мультимедиа базируется на операционной системе Android, обеспечивая обновление ПО «по воздуху» без необходимости в подключении дополнительной периферии. При этом используется понятная и привычная владельцу смартфона система виджетов и всплывающих сообщений, адаптированных для удобного и безопасного использования в автомобиле», – рассказали на АВТОВАЗе.

Сообщается также, что интерфейс позволяет получить быстрый доступ к ключевым функциям, в том числе к веб-браузеру, звук аудиосистемы улучшен благодаря двум дополнительным динамикам, а для вызова голосового помощника и телефонных разговоров применен новый двойной микрофон с шумоподавлением.

Так комплекс Enjoy Pro выглядит в салоне модели Niva Travel
Так комплекс Enjoy Pro выглядит в салоне модели Niva Travel

Цены и дату начала продаж сообщат позднее. Сейчас самая дорогая Niva Travel (не считая спецсерии KHL'24 за 1 533 000 рублей) имеет комплектацию Luxe'24 и оценивается заводом в 1 508 000 рублей.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
04.06.2024
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

-18