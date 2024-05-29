Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Chevrolet Captiva
29 мая
Недорогой семейный «американец» снова в России: известна цена
Дилеры привезли в РФ 7-местный кроссовер...
Качество интернета на федеральных трассах России станет значительно лучше
29 мая
Качество интернета на федеральных трассах России станет значительно лучше
В Госдуме решают, как улучшить качество...
Стартер и маховик станут металлоломом – избегайте таких манипуляций
29 мая
Стартер и маховик станут металлоломом – избегайте таких манипуляций
Водителям объяснили, чем грозит автомобилю...

АВТОВАЗ готов представить новую версию Нивы — вот что известно!

На ПМЭФ-2024 АВТОВАЗ покажет электрический внедорожник Lada e-Niva Travel

Помимо принципиально нового переднеприводного седана B-класса под названием Lada Iskra, на грядущем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) АВТОВАЗ планирует представить Ниву с полностью электрической начинкой – об этом сообщается в официальном пресс-релизе производителя. Уточняется, что экспонируемая Lada e-Niva Travel – это концепт-кар, «созданный для демонстрации технологий и инженерного мастерства компании».

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Тем не менее, это можно счесть очередным шагом к развитию полностью электрических моделей. Ниша электро-Нивы в России довольно сложно определима, как и глубина этой ниши, однако нынешнее заявление о такой машине уже не первое. А значит, есть некие шансы на продолжение.

Впервые об электрической Ниве Travel рассказывал вице-президент ВАЗа по инжинирингу Евгений Шмелев на прошедшей в ноябре 2023 года конференции «Баркемп». Тогда вместе с Нивой говорилось о моделях e-Largus и e-Vesta. Шмелев отмечал, что АВТОВАЗ готов предложить такие автомобили, если государство обеспечит их хорошими субсидиями как высоколокализованные модели.

Lada e-Niva Travel – останется ли полный привод?
Lada e-Niva Travel – останется ли полный привод?

К слову, с тех пор e-Largus успел стать серийным (хоть пока речь о сериях очень невеликих) и тоже будет экспонироваться на ПМЭФ-2024 – как самый локализованный в России электромобиль.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
29.05.2024
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

-18