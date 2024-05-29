АВТОВАЗ готов представить новую версию Нивы — вот что известно!

На ПМЭФ-2024 АВТОВАЗ покажет электрический внедорожник Lada e-Niva Travel

Помимо принципиально нового переднеприводного седана B-класса под названием Lada Iskra, на грядущем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) АВТОВАЗ планирует представить Ниву с полностью электрической начинкой – об этом сообщается в официальном пресс-релизе производителя. Уточняется, что экспонируемая Lada e-Niva Travel – это концепт-кар, «созданный для демонстрации технологий и инженерного мастерства компании».

Тем не менее, это можно счесть очередным шагом к развитию полностью электрических моделей. Ниша электро-Нивы в России довольно сложно определима, как и глубина этой ниши, однако нынешнее заявление о такой машине уже не первое. А значит, есть некие шансы на продолжение.

Впервые об электрической Ниве Travel рассказывал вице-президент ВАЗа по инжинирингу Евгений Шмелев на прошедшей в ноябре 2023 года конференции «Баркемп». Тогда вместе с Нивой говорилось о моделях e-Largus и e-Vesta. Шмелев отмечал, что АВТОВАЗ готов предложить такие автомобили, если государство обеспечит их хорошими субсидиями как высоколокализованные модели.

Lada e-Niva Travel – останется ли полный привод?

К слову, с тех пор e-Largus успел стать серийным (хоть пока речь о сериях очень невеликих) и тоже будет экспонироваться на ПМЭФ-2024 – как самый локализованный в России электромобиль.