АВТОВАЗ готов представить новую версию Нивы — вот что известно!
Помимо принципиально нового переднеприводного седана B-класса под названием Lada Iskra, на грядущем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) АВТОВАЗ планирует представить Ниву с полностью электрической начинкой – об этом сообщается в официальном пресс-релизе производителя. Уточняется, что экспонируемая Lada e-Niva Travel – это концепт-кар, «созданный для демонстрации технологий и инженерного мастерства компании».
Тем не менее, это можно счесть очередным шагом к развитию полностью электрических моделей. Ниша электро-Нивы в России довольно сложно определима, как и глубина этой ниши, однако нынешнее заявление о такой машине уже не первое. А значит, есть некие шансы на продолжение.
Впервые об электрической Ниве Travel рассказывал вице-президент ВАЗа по инжинирингу Евгений Шмелев на прошедшей в ноябре 2023 года конференции «Баркемп». Тогда вместе с Нивой говорилось о моделях e-Largus и e-Vesta. Шмелев отмечал, что АВТОВАЗ готов предложить такие автомобили, если государство обеспечит их хорошими субсидиями как высоколокализованные модели.
К слову, с тех пор e-Largus успел стать серийным (хоть пока речь о сериях очень невеликих) и тоже будет экспонироваться на ПМЭФ-2024 – как самый локализованный в России электромобиль.
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!