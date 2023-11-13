Зеленый поворот: Нива может стать электрической
АВТОВАЗ рассматривает возможность превращения легендарного внедорожника Lada Niva в электромобиль, сообщил телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на вице-президента по инжинирингу Евгения Шмелева.
На конференции «Баркемп-2023» в Санкт-Петербурге он поделился информацией о потенциальной линейке электромобилей на базовых платформах АВТОВАЗА, включая модели Vesta, Niva и Largus.
Пока нет конкретных планов по производству электрической версии Lada Niva, а инициатива направлена на оценку потребительского интереса к внедорожнику такого формата.
Важным моментом является возможность создания электромобилей в случае предоставления госсубсидий, которые, в свою очередь, зависят от уровня локализации производства.
На данный момент уже создан прототип электрической версии Vesta, и также ведется работа над электромобилем e-Largus, производство которого запланировано в Ижевске. Первая опытная партия ожидается в конце этого года, а серийное производство намечено на 2024 год.
Таким образом и АВТОВАЗ стремится адаптироваться к современным требованиям рынка и тенденциям в автомобильной индустрии, включая переход к электромобилям в рамках общемировых усилий по снижению выбросов углекислого газа и развитию экологически чистой мобильности.
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Источник, фото: Telegram-канал «Автопоток», Павел Ворожцов/ТАСС
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!