Первая серийная Lada с салоном из натуральной кожи – сколько такая стоит?
Первой серийной моделью АВТОВАЗа, получившей кожаный салон, стала Niva Travel. Причем это не широко распространенная сейчас экокожа, а именно натуральный материал. Кожей обтянуты сиденья, рулевое колесо и центральный подлокотник салона внедорожника.
«Материал обработан методом хромового дубления, толщина составляет 1,1-1,4 мм. За счет обработки кожа получила высокий уровень прочности и эластичности, она гигиеничная и гипоаллергенная, устойчива к истиранию, воздействию ГСМ и моющих средств. Кожаная обивка улучшает практичность салона и выводит комфорт на премиальный уровень», – отмечают в пресс-службе АВТОВАЗа.
На центральной части передних сидений, в зонах боковой поддержки и на вставке в подголовнике используется перфорированная кожа. Похожим образом оформлены и задние сиденья. На передних спинках имеется тиснение Niva Travel.
Niva Travel с кожаным салоном, комплектации и цены
- Comfort MMC – от 1 489 500 рублей;
- Comfort Off-Road MMC – от 1 527 500 рублей;
- Luxe MMC – от 1 548 500 рублей
Для сравнения, комплектация Comfort MMC с обычным тканевым салоном в данный момент предлагается заводом за 1 265 900 рублей (в сумму входит оснащение по уровню Comfort и пакет опций «мультимедиа» за 72 тысячи рублей). Таким образом, кожаный салон добавил к цене автомобиля 223 600 рублей.
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Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!