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Первая серийная Lada с салоном из натуральной кожи – сколько такая стоит?

АВТОВАЗ представил Niva Travel с кожаным салоном за 1,5 млн рублей

Первой серийной моделью АВТОВАЗа, получившей кожаный салон, стала Niva Travel. Причем это не широко распространенная сейчас экокожа, а именно натуральный материал. Кожей обтянуты сиденья, рулевое колесо и центральный подлокотник салона внедорожника.

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«Материал обработан методом хромового дубления, толщина составляет 1,1-1,4 мм. За счет обработки кожа получила высокий уровень прочности и эластичности, она гигиеничная и гипоаллергенная, устойчива к истиранию, воздействию ГСМ и моющих средств. Кожаная обивка улучшает практичность салона и выводит комфорт на премиальный уровень», – отмечают в пресс-службе АВТОВАЗа.

На центральной части передних сидений, в зонах боковой поддержки и на вставке в подголовнике используется перфорированная кожа. Похожим образом оформлены и задние сиденья. На передних спинках имеется тиснение Niva Travel.

Сиденья Niva Travel с кожаной обивкой
Сиденья Niva Travel с кожаной обивкой

Niva Travel с кожаным салоном, комплектации и цены

  • Comfort MMC – от 1 489 500 рублей;
  • Comfort Off-Road MMC – от 1 527 500 рублей;
  • Luxe MMC – от 1 548 500 рублей
Niva Travel
Niva Travel

Для сравнения, комплектация Comfort MMC с обычным тканевым салоном в данный момент предлагается заводом за 1 265 900 рублей (в сумму входит оснащение по уровню Comfort и пакет опций «мультимедиа» за 72 тысячи рублей). Таким образом, кожаный салон добавил к цене автомобиля 223 600 рублей.

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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