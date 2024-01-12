Назван срок появления Нивы с новым мощным мотором

Известия: в 2024 году АВТОВАЗ начнет продажи Lada Niva Sport

Нашла подтверждение информация о появлении в 2024 году модификации внедорожника Niva Legend с более мощным двигателем. Напомним, такая модификация ранее фигурировала в СМИ под именем Lada Niva Sport и изначально планировалась АВТОВАЗом к производству в 2023 году, но так и не была запущена. Позднее появилась неофициальная информация о том, что Нива Спорт стартует в производстве в сентябре 2024 года.

Теперь выпуск в 2024 году подтверждается – источник сообщает об этом со ссылкой на данные, полученные на официальной презентации АВТОВАЗа, где озвучивались ближайшие планы предприятия. Автор заметки пишет: «В 2024 году АВТОВАЗ планирует начать продажи Lada Niva Sport».

Отметим, что в официальном пресс-релизе АВТОВАЗа от 11 января 2024 года о Ниве Спорт ничего не сообщается. А все остальные планы на 2024 год, изложенные указанным источником, с пресс-релизом совпадают: запуск Весты с вариатором, двигателем 1.8 EVO и системой ESC, старт удлиненной модификации Весты под названием Lada Aura, производство Ларгуса и его электрической версии в Ижевске, а также финальная подготовка к запуску модели Lada Iskra.

Предварительные данные по Ниве Спорт: на нее «примеряют» три двигателя, ранее ставившиеся только на переднеприводные модели (90, 106 и 122-126 л.с.), а управление трансмиссией организовано по схеме Niva Travel (Chevrolet Niva) – двумя рычагами, а не тремя, как на Niva Legend. Раздаточная коробка прежняя, но с электронным управлением блокировкой межосевого дифференциала. Также версия может получить штатный шноркель, пластиковые расширители арок, колесные диски 17", шильдики «Powered by Lada Sport».

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Источник: Известия