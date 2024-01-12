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Известия: в 2024 году АВТОВАЗ начнет продажи...

Назван срок появления Нивы с новым мощным мотором

Известия: в 2024 году АВТОВАЗ начнет продажи Lada Niva Sport

Нашла подтверждение информация о появлении в 2024 году модификации внедорожника Niva Legend с более мощным двигателем. Напомним, такая модификация ранее фигурировала в СМИ под именем Lada Niva Sport и изначально планировалась АВТОВАЗом к производству в 2023 году, но так и не была запущена. Позднее появилась неофициальная информация о том, что Нива Спорт стартует в производстве в сентябре 2024 года.

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Теперь выпуск в 2024 году подтверждается – источник сообщает об этом со ссылкой на данные, полученные на официальной презентации АВТОВАЗа, где озвучивались ближайшие планы предприятия. Автор заметки пишет: «В 2024 году АВТОВАЗ планирует начать продажи Lada Niva Sport».

Отметим, что в официальном пресс-релизе АВТОВАЗа от 11 января 2024 года о Ниве Спорт ничего не сообщается. А все остальные планы на 2024 год, изложенные указанным источником, с пресс-релизом совпадают: запуск Весты с вариатором, двигателем 1.8 EVO и системой ESC, старт удлиненной модификации Весты под названием Lada Aura, производство Ларгуса и его электрической версии в Ижевске, а также финальная подготовка к запуску модели Lada Iskra.

Предварительные данные по Ниве Спорт: на нее «примеряют» три двигателя, ранее ставившиеся только на переднеприводные модели (90, 106 и 122-126 л.с.), а управление трансмиссией организовано по схеме Niva Travel (Chevrolet Niva) – двумя рычагами, а не тремя, как на Niva Legend. Раздаточная коробка прежняя, но с электронным управлением блокировкой межосевого дифференциала. Также версия может получить штатный шноркель, пластиковые расширители арок, колесные диски 17", шильдики «Powered by Lada Sport».

Источник: Известия

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
12.01.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+28