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Нива Спорт с мощным мотором: названа дата старта производстваНива Спорт с мощным мотором: названа дата старта производства
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Нива Спорт с мощным мотором: названа дата старта производства

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Модификация внедорожника Niva Legend с более мощным мотором, известная как Niva Sport, стартует в производстве в сентябре 2024 года. Об этом пишет источник со ссылкой на собственные «уточненные данные». Напомним, ранее планировалось запустить Ниву Спорт в производство в 2023 году.

Ранее «За рулем» рассказывал, что на спортивную Ниву «примеряют» три двигателя, доселе использовавшихся только на переднеприводных моделях (90 л.с., 106 л.с. и 122-126 л.с.), а управление трансмиссией организовано так же, как на Niva Travel (Chevrolet Niva), то есть двумя рычагами вместо трех, традиционных для Niva Legend.

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Производство внедорожников Niva Sport будет мелкосерийным, оно организуется на мощностях заводского подразделения «Лада Спорт». Если опыт с внедрением новых двигателей окажется удачным, его распространят и на основную модель, Niva Legend. Производство этой модели не планируют завершать ранее 2030 года. Кроме того, «переднеприводные» движки прочат и на Niva Travel.

Источник: Автопоток

Фото: За рулем

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