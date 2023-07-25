Нива Спорт с мощным мотором: названа дата старта производства

В этом проекте приближается веха SOP, то есть «start of production». Но этого старта придется еще немного подождать...

Модификация внедорожника Niva Legend с более мощным мотором, известная как Niva Sport, стартует в производстве в сентябре 2024 года. Об этом пишет источник со ссылкой на собственные «уточненные данные». Напомним, ранее планировалось запустить Ниву Спорт в производство в 2023 году.

Ранее «За рулем» рассказывал, что на спортивную Ниву «примеряют» три двигателя, доселе использовавшихся только на переднеприводных моделях (90 л.с., 106 л.с. и 122-126 л.с.), а управление трансмиссией организовано так же, как на Niva Travel (Chevrolet Niva), то есть двумя рычагами вместо трех, традиционных для Niva Legend.

Производство внедорожников Niva Sport будет мелкосерийным, оно организуется на мощностях заводского подразделения «Лада Спорт». Если опыт с внедрением новых двигателей окажется удачным, его распространят и на основную модель, Niva Legend. Производство этой модели не планируют завершать ранее 2030 года. Кроме того, «переднеприводные» движки прочат и на Niva Travel.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Автопоток

Фото: За рулем