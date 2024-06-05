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Внедорожник Niva Travel обновит внешность – вот что известно

За рулем: модель Lada Niva Travel получит новый бампер и светодиодные фары

Одной из главных достопримечательностей экспозиции АВТОВАЗа на проходящем в Санкт-Петербурге Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) стала электрическая версия внедорожника Niva Travel, названная e-Niva. Помимо собственно к электрической силовой установки, внимание СМИ привлекла и внешность концепта. Дело в том, что передний бампер электрической Нивы – оригинальный, равно как и фары головного света.

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В дизайне бампера по-новому решена зона противотуманных фар (тогда как сами противотуманки, похоже, остались прежними), а кроме того, исчезла имитация защиты картера движка в нижней части – вместо нее теперь выкрашенная серебристым поперечина. Что касается фар, то они полностью светодиодные. Напомним, диодную светотехнику сейчас использует только флагманская модель АВТОВАЗа Lada Vesta.

По словам присутствующего на ПМЭФ-2024 главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, новый дизайн передка с высокой вероятностью будет применен на обычной (не электрической) Ниве. Эти обновления на внедорожнике Niva Travel произойдут одновременно с добавлением в гамму моторов нового двигателя, отмечает Кадаков.

Так выглядит передняя часть на Ниве сейчас...
А такой она станет после обновления

По ранним, пока не получившим официального подтверждения сведениям, это будет дефорсированный с 122 до 90 л.с. (в угоду более высокому крутящему моменту) вариант двигателя 1.8 Evo от Весты. Предположим, что в некоторых версиях может появиться и электронное управление раздаткой с помощью «шайбы»-контроллера, также «засвеченное» на ПМЭФ на концепте e-Niva.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
05.06.2024
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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