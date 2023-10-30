Новый кроссовер Lada на базе Весты – известно, каким будет дизайн!

АВТОВАЗ рассматривает два варианта внешности кроссовера на платформе Lada Vesta

Как ранее сообщал «За рулем», АВТОВАЗ проектирует кроссовер на платформе Lada Vesta – в Сети уже появлялся снимок прототипа. А в минувшую пятницу 27 октября на предприятии состоялся закрытый показ двух макетов перспективной модели, сообщает независимый источник. Со ссылкой на присутствующих на мероприятии сообщается, что машина получилась совсем не похожей на нынешнюю Весту.

Кроссовер значительно выше Весты, а все кузовные панели, кроме основания кузова, новые – включая боковины и крышу. Головная оптика будет узкой, также ничего не имеющей с нынешними фарами Lada Vesta.

Вместе с тем, источник отмечает, что общий стиль «с уголками» сохранен. По всей вероятности, имеются в виду характерные для нынешней Весты х-образные элементы на лицевой части кузова и его боковинах, привнесенные британским дизайнером Стивом Маттином, который являлся шеф-дизайнером марки Lada с 2011 по 2020 год.

О кроссовере на базе Весты глава АВТОВАЗа Максим Соколов официально заявил в июле 2022 года. По последним данным, эту модель планируется поставить на производство в конце 2025 года. За год до этого у российского производителя должен произойти еще один запуск: в конце 2024 ожидается серийная Lada Iskra.

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Источник: Автопоток

Фото: «За рулем»