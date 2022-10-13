Новый кроссовер на базе Lada Vesta — первое фото — журнал За рулем

Новый кроссовер на базе Lada Vesta - первое фото

Есть вероятность, что при проектировании новой модели учитываются наработки по хэтчбеку Весты.

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По заявлению главы Минпромторга и председателя совета директоров АВТОВАЗа Дениса Мантурова, новый кроссовер на базе Lada Vesta должен появиться в 2025 году. Есть вероятность, что на АВТОВАЗе уже собрали прототип этой перспективной модели — паблик Avtograd News публикует фото, на котором, предположительно, запечатлен новый кроссовер Lada, накрытый пологом. Источник предполагает, что кузов модели будет в той или иной мере повторять тот, что был спроектирован для хэтчбека Весты.

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Новый кроссовер на базе Lada Vesta — первое фото

Действительно, при запуске первого поколения Lada Vesta планировалось, что в семействе будет три типа кузова, но затем от хэтчбека отказались. В качестве наиболее вероятной причины такого шага часто высказывается версия о том, что на АВТОВАЗе опасались внутренней конкуренции с приподнятым хэтчем XRAY. Но теперь XRAY снят с производства.

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Интересным вопросом является версия 4x4 — будет ли таковая у нового кроссовера? Стоит напомнить, что совсем недавно на АВТОВАЗе действительно собирались проектировать полноприводную трансмиссию, однако в рамках совершенно иной архитектуры: перспективной Ниве третьего поколения прочили платформу Renault CMF-B, но полный привод в ней изначально не предусматривался.

  • А сейчас, несмотря на уход Renault, АВТОВАЗ продолжает работать с CMF-B, сохранив права на ее использование и модернизацию.
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Фото: Яков Князев / ТАСС, Avtograd News / ВКонтакте

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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