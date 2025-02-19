АВТОВАЗ запатентовал экзотическое название для нового автомобиля
Концерн АВТОВАЗ запатентовал название Lada Tigris для выпуска автомобиля и запчастей
В базе Росстандарта появилась одобренная заявка компании АВТОВАЗ на торговое наименование Lada Tigris. Товарный знак зарегистрирован для автомобилей, запчастей и аксессуаров к ним, а также для игрушечных ТС.
Появление запатентованного названия не гарантирует, что товарный знак будет использоваться АВТОВАЗом в дальнейшем.
Логотип Lada Tigris
До 2030 года концерн АВТОВАЗ запланировал выход нескольких новых моделей: серийной версии кроссовера на базе Lada Vesta под кодовым названием B+ Cross, возможно, еще одного кроссовера, под названием Т-134, 7-местного минивэна и кроссовера D-класса с полным приводом.
Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.
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Источник: ФИПС
Фото:Depositphotos | ФИПС
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19.02.2025
Фото:Depositphotos | ФИПС
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