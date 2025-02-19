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АВТОВАЗ ответил на призыв отозвать потенциально опасные Lada

АВТОВАЗ ответил на слухи об опасности Lada из-за подушек Takata

Национальный автомобильный союз во главе с Антоном Шапариным обратился к министру промышленности для того, чтобы обязать АВТОВАЗ отозвать автомобили Lada Granta, Vesta и XRAY, в которых установлены подушки безопасности Takata.

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Начальник управления по связям с общественностью АВТОВАЗа Сергей Ильинский отметил, что «тема давно закрыта», а появившееся обращение – это просто попытка хайпа.

Ситуацию с подушками Takata, установленными на Lada Kalina, Priora и Granta, удалось решить в 2019 году. В ходе кампании было отозвано 1716 машин разных семейств моделей.

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Модель Lada Vesta изначально имеет конструктив, который справится с последствиями нештатного срабатывания эйрбега за счет усиленной конструкции передней панели. Усилить данный элемент салона было решено на этапе разработки модели, поскольку проблемы с подушками упомянутой фирмы уже были известны.

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 7
19.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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