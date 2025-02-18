Где чаще всего устраивают засады инспекторы ДПС

«За рулем» объяснил, как ГАИ выбирает места для проверок в праздники и выходные

В праздники ГАИ по традиции переходит на усиленный режим работы. Зимние каникулы, 23 февраля и 8 марта для них – всегда горячая пора: за рулем много нетрезвых и просто чересчур расслабленных праздничной атмосферой граждан.

Обычно маршруты патрулирования проходят вблизи мест массового скопления людей, где плотность транспортного потока повышена, и, как следствие, возрастают риски возникновения заторов и аварийных ситуаций.

А еще чем плотнее поток, тем выше вероятность, что в нем есть нарушитель ПДД или даже находящийся в розыске преступник.

Давайте подробнее остановимся на описании шести излюбленных локаций инспекторов и выясним, кого и за что они там останавливают.

1. Въезды и выезды из городов

Почему здесь? В праздники многие люди отправляются на дачи или в путешествие по разным городам. Инспекторы размещаются на основных магистралях, чтобы контролировать поток автомобилей и предотвращать возможные нарушения.

Что чаще всего проверяют? Водительские права, документы на автомобиль, наличие алкоголя в крови, проводят сверку автомобилей и водителей с описанием в ориентировках (при наличии таковых), наличие зимних шин и грязные номера.

2. Места проведения массовых мероприятий

Почему здесь? В праздники это – одно из основных мест работы патрульных экипажей ДПС. Инспекторы дежурят возле площадей, парков, торгово-развлекательных центров, ярмарок выходного дня и других мест, где проходят мероприятия.

В этих местах увеличивается количество людей, многие из которых поддерживают градус веселья алкоголем. Где гарантия, что после праздника эти люди не захотят продолжить свое путешествие за рулем личного автомобиля или каршеринга?

Что чаще всего проверяют? Наличие алкоголя в крови, соблюдение правил парковки, технические неисправности.

3. Перекрестки и участки дорог с высокой аварийностью

Почему здесь? На таких участках часто происходят ДТП, особенно зимой, когда из-за перепадов температур дороги то покрываются «кашей», то превращаются в ледовый каток. Инспекторы стараются предотвратить аварии, контролируя соблюдение правил дорожного движения. Кроме того, не надо списывать со счетов психологический аспект – при виде машины ДПС у 99% автолюбителей вдруг активируется режим «аккуратный водитель».

Что чаще всего проверяют? Соблюдение скоростного режима, использование ремней безопасности, наличие детских удерживающих устройств.

4. Автозаправочные станции

Почему здесь? В новогодние праздники увеличивается количество поездок. Люди едут в гости, в центр города на праздничные гуляния или же, напротив, из города – в путешествие. В итоге, трафик на заправках заметно возрастает. Инспекторы об этом знают и могут устраивать посетителям АЗС проверки на трезвость перед тем, как те продолжат движение по намеченному маршруту.

Что чаще всего проверяют? Ищут признаки опьянения, технические неисправности, проверяют документы на автомобиль, наличие зимней резины.

5. Алкомаркеты

Почему здесь? Отсутствие планирования часто толкает наших граждан на вечерние поездки в алкомаркет «еще за одной». Под градусом идти куда-то пешком лень. Тем более, как рассуждают такие водители, «тут ехать-то всего ничего»… Но водитель рискует нарваться на патрульный экипаж ДПС. Да, инспекторы в курсе, что многие ездят пьяными за «добавкой».

Кстати, не только пьяные водители находятся в фокусе внимания ГАИ. Возле алкомаркетов часто происходят кражи, драки или вандализм – особенно в вечернее и ночное время. Проверка водителей в этом районе позволяет предотвратить многие серьезные преступления.

Дежурство инспекторов у алкомаркетов также служит профилактической мерой. Зная, что полицейские могут проводить такие проверки, потенциальные нарушители дважды задумаются, прежде чем сесть за руль после употребления спиртных напитков. Это, пускай и ненамного, но позволяет снизить статистику по количеству «пьяных ДТП» в жилых районах в праздники.

Что чаще всего проверяют? Документы водителя, документы на автомобиль, уровень алкоголя.