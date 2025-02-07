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От Москвы до В. Новгорода за 4 дня — на машине со всеми остановками

«За рулем» предложил маршрут для мини-отпуска на колесах

Еще пару веков назад путь из Москвы в Великий Новгород был нелегким испытанием. Путешественники ехали несколько дней и нередко задерживались в дороге. А сегодня домчать до бывшего вольного города можно за полдня. Особенно, если ехать по платному автобану М-11.

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Но гораздо интереснее добираться по бывшей «Государевой дороге» со всеми остановками, чтобы увидеть уютные усадьбы, красивые озера, исторические вокзалы и даже вертолеты.

День 1: Москва — Торжок

Светлое и изящное Середниково с романтическими мостиками и озером похоже на живущего на территории усадьбы белого павлина. Здесь жил и писал свои первые стихотворения молодой безответно влюбленный М.Ю. Лермонтов.

Усадьба Середниково - парково-усадебный ансамбль XVIII-XIX веков. Расположена недалеко от столицы, в подмосковном поселке Фирсановка.
Усадьба Середниково - парково-усадебный ансамбль XVIII-XIX веков. Расположена недалеко от столицы, в подмосковном поселке Фирсановка.

Имение Шахматово выглядит более деловито. Путешественник увидит фруктовые сады, конюшню, хозяйственные постройки и крепкий деревянный дом. Перед полукруглым витражным окном второго этажа работал А.А. Блок. В соседней деревне Тараканово на берегу пруда сохранилась церковь, где венчался поэт.

Городская усадьба П.И. Чайковского в Клину работает как мемориальный музей композитора, который любил этот город за тишину и спокойствието еще посмотреть в Клину, читайте тут).

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На посещение каждой усадьбы лучше заложить не меньше часа. А потом отправиться в Тверь.

В беглое знакомство с городом стоит включить пешеходную Трёхсвятскую улицу, Музей козла, живописный Успенский собор, набережную Степана Разина, памятник молодому А.С. Пушкину, скульптуру удачливого рыбака и картинную галерею в барочном Императорском путевом дворце XVIII века.

Памятник Пушкину на набережной Волги. Поэт посещал Тверь 28 раз и многократно упоминал этот город в своих произведениях.
Памятник Пушкину на набережной Волги. Поэт посещал Тверь 28 раз и многократно упоминал этот город в своих произведениях.

Любители фотоотчетов могут добавить в маршрут урбанистический фабричный Морозовский городок, необычный бюст К. Маркса без шеи рядом с путевым дворцом, памятники известным землякам — легендарному купцу Афанасию Никитину и шансонье Михаилу Кругу.

Набережная Степана Разина В Твери с видом на Нововолжский мост.
Набережная Степана Разина В Твери с видом на Нововолжский мост.

В финале маршрута первого дня — ночевка в Торжке.

Как добраться: от МКАД до Середниково (55.929268,37.241074) около получаса пути по Ленинградскому и Новосходненскому шоссе. До Шахматово (56.314568, 37.052316) — еще около 60 км по Е-105 с поворотом на Вертлинское шоссе в Солнечногорске.

Тараканово (56.333603, 37.045258) находится в 3 км от Шахматово в обратную сторону. Вернувшись на Ленинградское шоссе, проезжаем еще 16 км до музея П.И. Чайковского в Клину (56.328918, 36.747430). Через 80 км автобан приведет в Тверь (56.859398, 35.911766).

Последний отрезок пути — 60 км до Торжка — также проходит по Е-105.

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Что с парковками: бесплатные стоянки для посетителей около усадеб. В Клину и Твери — городские парковки вдоль улиц.

Где остановиться: дома в отеле «Ферма ХоббитоФ» (56.998487, 34.983877) напоминают норы фэнтези-персонажей — в каждый номер ведет круглая дверь.

Где поесть: меню кафе «Манилов» в Твери (56.859535, 35.915221) раскрывает всю роскошь традиционной русской кухни. Перекусить быстро получится в ресторанах популярных сетей фастфуда вдоль шоссе в крупных населенных пунктах.

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Василиса Тарунова
Фото:Василиса Тарунова
Количество просмотров 14318
07.02.2025 
Фото:Василиса Тарунова
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