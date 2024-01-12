Продлите себе праздник: 7+ (не)серьезных поводов рвануть на выходные в Клин

«За рулем» составил автопутеводитель для тех, кто собирается посетить Клин

Клин ведет свою историю с XIV века. Названием обязан расположению – город словно вклинивается в омывающую его реку Сестру.

Средневековый Клин был хорошо укрепленной крепостью, к этому обязывали напряженные отношения между Тверским и Московским княжествами. Город отражал многочисленные набеги татар.

Во времена Ивана III Клин перешел в московское подчинение и начал постепенно угасать. Округа превратилась в сырьевой придаток: местный лес высоко ценился.

Упадок длился до эпохи Петра I. По указу императора Клин стал официальным почтовым ямом. Тогда скорость царской почты была не менее 18 верст в час, и в Клину меняли гонцов и лошадей.

Клин стал обслуживать и первый сухопутный тракт новой России – трассу Москва–Санкт-Петербург.

Как доехать?

От МКАД до Клина – 70 километров через Солнечногорск по Ленинградскому шоссе. Можно ехать по вечно перегруженной M-10 или с ветерком (за полчаса) долететь по платной М-11. Только с учетом очень дорогого отрезка от Москвы до Солнечногорска проезд даже для владельцев легковушек обойдется в выходные почти в 1200 рублей в одну сторону.

На М-11 заправок мало. В городе с бензином и дизелем проблем нет. Нетрудно найти и газовую заправку, например «Экогаз» (56.080075, 36.513776) или «Газмаркет24» (56.299422, 36.798175).

Достаточно зарядок для электромобилей. Из ближайших к центру – на улице Гагарина (26 56.327597, 36.723693) и на улице Ленинградская (15 56.333030, 36.729646)

Как с парковками?

Бесплатных парковок в городе предостаточно. Cамая просторная — у магазина «Ашан» на улице Чайковского. Самая загруженная – перед железнодорожным вокзалом.

«Секретная» парковка есть во дворе «дома с часами» — это у центральной площади. Так как с улицы ее не видно, туристы о ней не знают.

«Дом с часами» построили до революции. А часы на него установили только в 1924 году.

Где остановиться?

Гостиница «Четыре короны», улица Лиры Никольской, 7 (56.344067, 37.524767)

Расположена в 0,9 км от центра, рядом с музеем елочной игрушки. В номерах – wi-fi, холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф. В гостинице есть ресторан и бар. Завтрак включен в стоимость проживания. Перед гостиницей – бесплатная парковка для автомобилей. Стоимость проживания — от 3860 рублей за ночь.

Гостиница «Клевер», улица Папивина, 10, стр. 2 (56.336424, 36.736841)

Расположена в центре города в здании XIX века. Номера на любой вкус и кошелек – от бюджетных с двухэтажными кроватями и удобствами на этаже до комфортных люксов с мини-баром, телевизором и включенным завтраком. Для всех постояльцев бесплатный wi-fi. Автомобиль можно оставить на парковке во дворе. Стоимость проживания — от 1600 рублей за ночь.

Гостиница «Маланьина Изба», улица Терешковой, 16 (56.355749, 36.697787)

Находится в трех километрах от центра. Комфортное и уютное место. Вежливый персонал, вкусное меню, сауна, собственная парковка. В номерах – wi-fi, кондиционер, телевизор, санузел. Завтрак оплачивается отдельно. Стоимость проживания — от 2700 рублей за ночь.

Где поесть?

ЗОЖ: Завтрак, Обед, уЖин, Советская площадь, 20 (56.334662, 36.732363)

Работает с 8:30 до 20:30, поэтому тут можно и позавтракать, и пожинать. Прямой конкурент сетевому фастфуду. Формат — «сам бери». Меню с прицелом на ЗОЖ: много овощей, среди гарниров есть брокколи. Комплексные обеды – от 270 рублей.

Кафе расположено в Торговых рядах, построенных в 1885 году. Сейчас ряды отреставрированы, при реставрации сохранили аутентичные кованые ворота.

Маленький Токио, Бородинский проезд, 27а (56.321945, 36.729336)

Любимый ресторан местных жителей. Меню – от дорадо, угря и огромного ассорти суши до салатов с клубникой и десерта «балерина Павлова». При желании можно уложиться в 1000 рублей на человека.

Пиццерия Престо, Советская площадь, 11/1 (56.333943, 36.733289)

«Пятерка» по отзывам. Но и цены практически московские. Расположена в историческом здании, где в XIX веке была аптека, в которую захаживал Петр Ильич Чайковский. Окна пиццерии выходят на «дом с часами».

Loft bar Облака, улица Дзержинского, 22а (56.326443, 36.721808)

Ресторан с панорамным видом на город. Расположен на 18-м этаже жилого дома, вход через подъезд. В зале есть телескоп. Кухня в стиле фьюжн. Цены – тоже заоблачные. Ресторан претендует на статус клубного, вход по предварительному звонку.

Достопримечательности

Здание железнодорожного вокзала

Улица Карла Маркса, строение 2 (56.333151, 36.710114)

170 лет назад через город на Петербург прошли пути Николаевской железной дороги. Вдоль ветки тогда строили однотипные, очень симпатичные «пассажирские дома» по проекту архитектора Рудольфа Желязевича. Это корпус в русско-византийском стиле с элементами флорентийской архитектуры с арочными «брамантовыми окнами» и скругленными торцовыми фасадами. На перроне пассажиров от непогоды укрывает галерея на чугунных колоннах, украшенных капителями.

Вокзалы по таким проектам построены на станциях Малая Вишера, Бологое, Тверь, Любань, Окуловка, Спирово. В Клину историческое здание сохранилось.

Музей Чайковского

Улица Чайковского, 48 (56.328419, 36.745686)

Чайковский провел в городе последние восемь лет жизни, здесь ему воздвигнуто четыре памятника. Петр Ильич обожал Клин и упоминал его в дневниках. Музей расположен в доме мирового судьи Сахарова, который композитор арендовал с мая 1892 по октябрь 1893 года. Здесь созданы оперы «Иоланта», «Чародейка», завершены «Спящая красавица», «Пиковая дама», Пятая и Шестая симфонии.

В войну усадьба все же пострадала. В августе 1941 года рояль и наиболее ценные вещи вывезли на родину композитора. В оккупации музей стал постоялым двором для сотни немецких солдат. Зима была холодная, печь топили мебелью и нотами.

Экскурсии по усадьбе проходят под музыку к балету «Щелкунчик». Это произведение написано в этих же стенах. Из аудиогида звучит голос Дениса Мацуева.

Музей елочной игрушки «Клинское подворье»

Улица Староямская, 4 (56.337831, 36.722069)

Его коллекция рассказывает о становлении стекольного промысла. В 1848 году князь А.С. Меншиков получил разрешение на открытие стекольного завода на три печи. Выпускали бутылки, аптечные склянки и посуду. Когда в России зародилась традиция наряжать елку, здесь отлили первые стеклянные бусы.

Открывается экспозиция с зала, где демонстрируется «самая вкусная елка» – в XIX веке новогодних красавиц украшали сахарными розами, позолоченными орехами, конфетами, яблоками. В производственной зоне показывают современный процесс работы стеклодува: нагревают заготовку на горелке, выдувают стекло через трубочку-дрот.

В соседнем зале мастера «укладывают снег» на крыши сказочных домиков, посыпают «золотом» и «серебром» бусы и фонарики. Отдельный зал посвящен извечной рождественской тематике – сказке «Щелкунчик и мышиный король».

До конца января вход в музей только по электронным билетам, купленным на сайте.

Современная фабрика «Елочка» находится под Клином в Высоковске, а в городе – только музей.

Дом-музей А. П. Гайдара

Улица Гайдара, 17 (56.336763, 36.724647)

После ранений, полученных в Гражданскую войну, писатель Аркадию Гайдар страдал от сильнейших головных болей и невроза. Он рассчитывал, что размеренный ритм Клина поправит его здоровье. Выбирая, где остановиться, Гайдар наткнулся на дом, похожий на тот, в котором вырос. В нем жила семья Чернышовых. На одной из молодых хозяек, Доре, Гайдар женился, а ее дочь Женю удочерил. Девочка, как и сын писателя от первого брака, стали прототипами повести «Тимур и его команда», написанной в стенах этого уютного домика.

Также в Клину были созданы «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», «Комендант снежной крепости». Из этого дома Гайдар ушел на фронт, где, попав в окружение, погиб.

В музее сохранены личные вещи писателя: печатная машинка, рукописное заявление четырнадцатилетнего Гайдара о приеме его в РКП, книги, письма, фотографии семьи и сослуживцев.

Церковь Успения

Улица Папивина, 16а (56.337706, 36.739254)

Построена в XVI веке. Cамый древний архитектурный памятник Клина. По легенде, здесь крестили Петра I. В 20-е годы прошлого века в храме служил Николай Бруни — потомок знаменитой художественной династии, один из первых отечественных летчиков. Священником он стал после авиакатастрофы, когда пообещал, если выживет, посвятить себя служению Богу.

В 30-е годы храм использовался как соляной склад. В 1960-х отреставрирован Петром Барановским и Николам Свешниковым. Барановский знаменит тем, что со зрением минус 14 вернул к жизни десятки разоренных храмов, в том числе и в столичном Коломенском.

Фонтан «Девочка-грибница»

Советская площадь (56.334498, 36.732760)

Скульптор Каменский изваял ее в мраморе в 1871 году по просьбе Великой княгини Марии Николаевны, дочери Николая I.

В 1893 году скульптор отлил «Девочку» в металле, сразу в двух экземплярах. Скульптура кочевала по всемирным промышленным выставкам – в 1896 и 1900 годах, на последней, в Париже, она взяла «серебро». Потом одна из фигур переехала под Клин в имение Золино золотопромышленника Дмитрия Чернядеева. После революции скульптура исчезла, но в середине тридцатых ее нашли в пруду, когда чистили водоем.

Позже скульптура стала частью фонтана в сквере у Торговых рядов. В девяностые ее неоднократно воровали, но каждый раз находили у скупщиков металла. Поэтому для фонтана отлили еще одну копию, выкрасили ее в золотой цвет. А оригинал прописался в местном краеведческом музее.

Народный музей «Станция Дачная»

Село Борщево, 5Б (56.494122, 36.860113)

Музей историко-бытовой направленности рассказывает, как зарождалась и развивалась история дачной культуры в период СССР. Например, откуда пошло название «6 соток». По периметру участка проложена узкоколейка. Можно прокатиться на моторной пассажирской, классической ручной дрезине и даже велодрезине. Гостей угощают чаем из самовара на шишках. Посещение – только по записи.

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