Lada Granta «Фламенко» скоро появится в продаже

АВТОВАЗ начал красить Lada Granta в красный цвет «Фламенко»

АВТОВАЗ начал красить Lada Granta в новый темно-красный цвет под названием «Фламенко», сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что пока машины окрашивают в новый цвет в рамках тестового проекта. О запуске в серию будет сообщено дополнительно.

На данный момент, по данным конфигуратора на сайте Lada, Granta доступна в шести цветах. Среди традиционных белого, черного и серебристого доступны синий «Капитан», темно-серый «Борнео» и коричневый «Кориандр».

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.

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Источник: Autonews.ru