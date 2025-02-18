Lada Granta «Фламенко» скоро появится в продаже
АВТОВАЗ начал красить Lada Granta в красный цвет «Фламенко»
АВТОВАЗ начал красить Lada Granta в новый темно-красный цвет под названием «Фламенко», сообщили в пресс-службе компании.
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Уточняется, что пока машины окрашивают в новый цвет в рамках тестового проекта. О запуске в серию будет сообщено дополнительно.
На данный момент, по данным конфигуратора на сайте Lada, Granta доступна в шести цветах. Среди традиционных белого, черного и серебристого доступны синий «Капитан», темно-серый «Борнео» и коричневый «Кориандр».
Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.
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Источник: Autonews.ru
Фото:АВТОВАЗ
18
18.02.2025
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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