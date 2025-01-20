Низкая цена и хорошая остаточная стоимость — мы знаем, где продают такую машину

Стало известно, в каком городе продается самая дешевая Lada Granta — за ₽413 тысяч

Самая дешевая Lada Granta с пробегом продается в Петербурге. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав объявления на различных площадках о продаже на вторичном рынке отечественного автомобиля возрастом пять и десять лет.

В ходе мониторинга выяснилось, что обе модели с требуемыми параметрами продают в городе на Неве. В частности, за пятилетнюю Lada Granta продавцы просят, в среднем, 739,6 тыс. рублей, а за вариант возрастом 10 лет – 431,8 тыс. рублей.

Чуть больше за пятилетнюю Гранту просят в Краснодаре и Челябинске – 749,8 тыс. рублей, а за десятилетнюю – 762 тыс. рублей. В Туле машины выставлены по цене 447 тыс. рублей (за пятилетнюю Ладу), а в столице Южного Урала – 449,3 тыс. рублей за аналогичный пятилетний автомобиль.

А по самой высокой средней цене седан от АВТОВАЗа продают в Ставрополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Отмечается, что бестселлер российского автопрома до сих пор демонстрирует хорошую остаточную стоимость. В среднем по стране 5-летние Lada Granta продают по средней цене 852,1 тыс. рублей, а 10-летние – за 553,1 тыс. рублей.

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Источник: 110km.ru