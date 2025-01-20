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Низкая цена и хорошая остаточная стоимость — мы знаем, где продают такую машину

Стало известно, в каком городе продается самая дешевая Lada Granta — за ₽413 тысяч

Самая дешевая Lada Granta с пробегом продается в Петербурге. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав объявления на различных площадках о продаже на вторичном рынке отечественного автомобиля возрастом пять и десять лет.

В ходе мониторинга выяснилось, что обе модели с требуемыми параметрами продают в городе на Неве. В частности, за пятилетнюю Lada Granta продавцы просят, в среднем, 739,6 тыс. рублей, а за вариант возрастом 10 лет – 431,8 тыс. рублей.

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Чуть больше за пятилетнюю Гранту просят в Краснодаре и Челябинске – 749,8 тыс. рублей, а за десятилетнюю – 762 тыс. рублей. В Туле машины выставлены по цене 447 тыс. рублей (за пятилетнюю Ладу), а в столице Южного Урала – 449,3 тыс. рублей за аналогичный пятилетний автомобиль.

А по самой высокой средней цене седан от АВТОВАЗа продают в Ставрополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Отмечается, что бестселлер российского автопрома до сих пор демонстрирует хорошую остаточную стоимость. В среднем по стране 5-летние Lada Granta продают по средней цене 852,1 тыс. рублей, а 10-летние – за 553,1 тыс. рублей.

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Источник: 110km.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1219
20.01.2025 
Фото:Depositphotos
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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