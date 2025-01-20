Кроссоверы от 2,3 млн рублей — большой тест «За рулем»
Обычно за жизненный цикл автомобиль проходит один-два рестайлинга. Редко их бывает три. Но компания Chery обновляет компактный кроссовер Tiggo 4 в четвертый раз!
Округло-плавные обводы кузова сменились угловатыми. Фасад теперь сделан в духе Tiggo 7 – от него даже фары позаимствовали. На боковинах – имитация третьего стекла, хотя стойки остались глухими. А задние фонари по моде растянуты во всю ширину кузова. Выглядят солидно, но главное – чтобы не перегорали часто, чем до сих пор грешила задняя оптика Tiggo 4 дорестайлинговой версии.
Однако Tiggo далеко до «кубизма» своего визави: GAC GS3 будто стал воплощением технологии «стелс». Граненый кузов, выкидные ручки, уникальная для сегмента матовая окраска, переразмеренные по меркам В‑кроссоверов 19‑дюймовые колеса. Есть на что посмотреть!
| Chery Tiggo 4
Дебют состоялся в 2018 году, и с тех пор проведено уже четыре рестайлинга. Производство – КНР.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый: 1,5 л (147 л. с.) – от 2 330 000 ₽
|GAC GS3
Второе поколение GS3 показали в 2022 году, однако к нам кроссовер приехал только в 2024-м. Выпускают в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый: 1.5 (170 л. с.) – 2 399 000 ₽
Внутренние разборки
Салон у GS3 тоже не промах: индивидуальный, ни на что не похожий. Хотя нет, повернутая в сторону водителя консоль да изгиб рамки медиаэкрана напомнили о BMW X1. И миниатюрный селектор робота из той же оперы.
Удачно скроенные, жестковатые кресла – тоже. Проездил целый день и не устал. Особенно оценил мягкие подушечки на подголовниках – затылок от них лишний раз отрывать не хочется.
GAC GS3
Эргономика понравилась: все кнопки-переключатели расположены логично, в зоне прямого доступа. Обзорность же не ахти: скошенные боковые зеркала не дают исчерпывающей картины происходящего. И почему-то нет заднего дворника – в слякоть стекло быстро становится непрозрачным. С теплыми опциями напряг – греются только передние сиденья.
У Tiggo дизайн салона остался прежним. Экраны приборки и медиасистемы всё так же объединены единым стеклом. Оба – диагональю 10,25 дюймов. Уверен: если будет пятый рестайлинг, экраны увеличат.
Chery Tiggo 4
И всё же новшества салон не обошли. Сиденья теперь с интегрированными подголовниками, с боковой поддержкой и обогревом подушки и спинки (раньше отапливалась только подушка).
Здравствуй, робот!
Главная техническая новость Tiggo 4 – отказ от вариатора. Турбомотор 1.5 с чугунным блоком цилиндров теперь сочетается с мокрым шестиступенчатым роботом. И этот тандем я нахожу более удачным: машина разгоняется веселее и предсказуемее, что особенно проявляется при обгонах. Спурт до сотни дался за 10,2 с.
Сократился расход топлива: теперь в среднем получается 8 л/100 км – на пол-литра скромнее вариаторной версии и на литр меньше, чем у GAC GS3.
Благодаря усовершенствованной шумоизоляции моторного щита заметно улучшился акустический комфорт. На высоких оборотах двигатель теперь урчит, а не рычит. Вот бы еще сделать боковые стекла потолще – нынешние слабо приглушают боковой ветер.
А в шасси изменения не вносили. По управляемости Tiggo, как и раньше, звезд с неба не хватает. Рановато вываливается наружу поворота, да и руль у него не самый чуткий. Впрочем, большинство водителей такие манеры, судя по успешным продажам, вполне устраивают.
Плавность хода – средненькая. Мелочь подвеска отфильтровывает исправно, но с крупняком не справляется – скачет. Однако на фоне соперника это комфортное шасси. GS3 немилосердно трясет даже на несерьезных с виду неровностях. Да и огромные низкопрофильные 19‑дюймовые колёса придают изрядную вибрацию неподрессоренных масс. А каков GAC в остальном?
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