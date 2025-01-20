Кроссоверы от 2,3 млн рублей — большой тест «За рулем»

Эксперты «За рулем» сравнили обновленный Chery Tiggo 4 и GAC GS3

Обычно за жизненный цикл автомобиль проходит один-два рестайлинга. Редко их бывает три. Но компания Chery обновляет компактный кроссовер Tiggo 4 в четвертый раз!

Округло-плавные обводы кузова сменились угловатыми. Фасад теперь сделан в духе Tiggo 7 – от него даже фары позаимствовали. На боковинах – имитация третьего стекла, хотя стойки остались глухими. А задние фонари по моде растянуты во всю ширину кузова. Выглядят солидно, но главное – чтобы не перегорали часто, чем до сих пор грешила задняя оптика Tiggo 4 дорестайлинговой версии.

Однако Tiggo далеко до «кубизма» своего визави: GAC GS3 будто стал воплощением технологии «стелс». Граненый кузов, выкидные ручки, уникальная для сегмента матовая окраска, переразмеренные по меркам В‑кроссоверов 19‑дюймовые колеса. Есть на что посмотреть!

Chery Tiggo 4 2024 и GAC GS3

Chery Tiggo 4

Дебют состоялся в 2018 году, и с тех пор проведено уже четыре рестайлинга. Производство – КНР.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый: 1,5 л (147 л. с.) – от 2 330 000 ₽ GAC GS3

Второе поколение GS3 показали в 2022 году, однако к нам кроссовер приехал только в 2024-м. Выпускают в Китае.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый: 1.5 (170 л. с.) – 2 399 000 ₽

Внутренние разборки

Салон у GS3 тоже не промах: индивидуальный, ни на что не похожий. Хотя нет, повернутая в сторону водителя консоль да изгиб рамки медиаэкрана напомнили о BMW X1. И миниатюрный селектор робота из той же оперы.

Удачно скроенные, жестковатые кресла – тоже. Проездил целый день и не устал. Особенно оценил мягкие подушечки на подголовниках – затылок от них лишний раз отрывать не хочется.

GAC GS3

Жидкокристаллический экран занимает только центральную часть приборки. Всё остальное – имитация. Ездовые режимы приходится менять через экран, что не всегда сподручно.

Интерьер GS3 такой же угловатый, как и внешность. Посадка низкая, спортивная. Жаль, обогрев полагается только передним сиденьям.

Селектор по форме и размерам напоминает ластик. Подобный типаж используют современные Шкоды и Фольксвагены. Панорамная крыша – это круто. У Tiggo даже в топе будет всего лишь люк.

Эргономика понравилась: все кнопки-переключатели расположены логично, в зоне прямого доступа. Обзорность же не ахти: скошенные боковые зеркала не дают исчерпывающей картины происходящего. И почему-то нет заднего дворника – в слякоть стекло быстро становится непрозрачным. С теплыми опциями напряг – греются только передние сиденья.

Классные сиденья! Регулировок минимум, но это не напрягает, поскольку скроены они на отлично. Второй ряд чуточку просторнее, чем в Chery. И совершенно плоский пол. Жаль, обогрева сидений нет. Из удобств – индивидуальная подсветка, USB-порт, единый верхний дефлектор.

У Tiggo дизайн салона остался прежним. Экраны приборки и медиасистемы всё так же объединены единым стеклом. Оба – диагональю 10,25 дюймов. Уверен: если будет пятый рестайлинг, экраны увеличат.

Chery Tiggo 4

Из трех вариантов приборки больше нравится тот, что с классическими шкалами. Смена ездовых режимов сопровождается красочной анимацией на экране.

Переднюю панель Tiggo 4 рестайлинг не затронул – ее поменяли год назад.

Переход с вариатора на робот пошел на пользу – управлять разгоном стало удобнее. Очечник на потолке – приятный бонус.

И всё же новшества салон не обошли. Сиденья теперь с интегрированными подголовниками, с боковой поддержкой и обогревом подушки и спинки (раньше отапливалась только подушка).

Новые кресла удобнее прежних. У них длиннее подушки, а обогрев теперь есть и у спинок. Сзади особо не разгуляешься. Но и тесноты нет. Есть обогрев (греется только подушка). ­USB-порт, а также верхний дефлектор-воздуховод. Подсветка не предусмотрена.

Здравствуй, робот!

Главная техническая новость Tiggo 4 – отказ от вариатора. Турбомотор 1.5 с чугунным блоком цилиндров теперь сочетается с мокрым шестиступенчатым роботом. И этот тандем я нахожу более удачным: машина разгоняется веселее и предсказуемее, что особенно проявляется при обгонах. Спурт до сотни дался за 10,2 с.

Сократился расход топлива: теперь в среднем получается 8 л/100 км – на пол-литра скромнее вариаторной версии и на литр меньше, чем у GAC GS3.

Алюминиевый турбомотор – с непосредственным впрыском. Свечи менять сложнее, чем в Tiggo, доступ ограничен. Уплотнитель спереди идет сплошняком.

Дерзкий и импульсивный – таков GS3 на ходу. Угол въезда – всего-навсего 18,0°. Не разбежишься…

Благодаря усовершенствованной шумоизоляции моторного щита заметно улучшился акустический комфорт. На высоких оборотах двигатель теперь урчит, а не рычит. Вот бы еще сделать боковые стекла потолще – нынешние слабо приглушают боковой ветер.

А в шасси изменения не вносили. По управляемости Tiggo, как и раньше, звезд с неба не хватает. Рановато вываливается наружу поворота, да и руль у него не самый чуткий. Впрочем, большинство водителей такие манеры, судя по успешным продажам, вполне устраивают.

Для китайцев это редкость: впрыск ­распределенный. Уплотнитель спереди прерывается на замок.

После обновления динамика стала ­повеселее, но улучшений по части ­управляемости нет. Скошенный бампер позволяет Tiggo подъезжать ближе к бордюрам. Угол въезда – 22,5°.

Плавность хода – средненькая. Мелочь подвеска отфильтровывает исправно, но с крупняком не справляется – скачет. Однако на фоне соперника это комфортное шасси. GS3 немилосердно трясет даже на несерьезных с виду неровностях. Да и огромные низкопрофильные 19‑дюймовые колёса придают изрядную вибрацию неподрессоренных масс. А каков GAC в остальном?

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