10 лучших подарков для водителей

АВТОВАЗ перечислил 10 лучших подарков для автомобилистов

Пресс-служба АВТОВАЗа перечислила лучшие подарки для автомобилистов. Среди них качественный набор инструментов, который всегда будет кстати для тех, кто «хотя бы изредка крутит гайки».

К хорошим подаркам в компании также отнесли диагностический сканер, автомобильный пылесос, термокружку, новые коврики и ароматизатор в салон. Также автомобилисту можно подарить видеорегистратор. Летом будет очень кстати сумка-холодильник.

Также водителю будет приятно получить именное портмоне для автодокументов и брелок для поиска автомобильных ключей.

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗ