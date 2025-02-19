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АВТОВАЗ перечислил 10 лучших подарков для...

10 лучших подарков для водителей

АВТОВАЗ перечислил 10 лучших подарков для автомобилистов

Пресс-служба АВТОВАЗа перечислила лучшие подарки для автомобилистов. Среди них качественный набор инструментов, который всегда будет кстати для тех, кто «хотя бы изредка крутит гайки».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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К хорошим подаркам в компании также отнесли диагностический сканер, автомобильный пылесос, термокружку, новые коврики и ароматизатор в салон. Также автомобилисту можно подарить видеорегистратор. Летом будет очень кстати сумка-холодильник.

Также водителю будет приятно получить именное портмоне для автодокументов и брелок для поиска автомобильных ключей.

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

Источник: пресс-служба АВТОВАЗ

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 6
19.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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