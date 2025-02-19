10 лучших подарков для водителей
АВТОВАЗ перечислил 10 лучших подарков для автомобилистов
Пресс-служба АВТОВАЗа перечислила лучшие подарки для автомобилистов. Среди них качественный набор инструментов, который всегда будет кстати для тех, кто «хотя бы изредка крутит гайки».
К хорошим подаркам в компании также отнесли диагностический сканер, автомобильный пылесос, термокружку, новые коврики и ароматизатор в салон. Также автомобилисту можно подарить видеорегистратор. Летом будет очень кстати сумка-холодильник.
Также водителю будет приятно получить именное портмоне для автодокументов и брелок для поиска автомобильных ключей.
Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.
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Источник: пресс-служба АВТОВАЗ
Фото:АВТОВАЗ
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19.02.2025
Фото:АВТОВАЗ
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